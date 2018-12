Voedselondersteuning breidt aanbod van feestmaaltijden voor mensen in armoede uit in 2019: “Honger heb je het hele jaar door” Yannick De Spiegeleir

26 december 2018

13u24 0 Gent Tijdens deze eindejaarsperiode kunnen 1.250 mensen in armoede genieten van een lekkere maaltijd dankzij een samenwerking van Voedselondersteuning Gent (VOG), Ateljee en Kras. Vanaf volgend jaar willen de partners hun aanbod van feestmaaltijden uitbreiden naar 1.500 stuks én spreiden over het hele jaar.

Er zijn immers heel wat initiatieven die zich richten naar dezelfde doelgroep in de eindejaarsperiode redeneren de initiatiefnemers. “Wij zullen vanaf 2019 dan ook 1.500 maaltijden verspreiden over het jaar”, zegt Koen Decoodt, voorzitter van Voedselondersteuning Gent. “Door de Warmste Week piekt de liefdadigheid tijdens de eindejaarsperiode, maar honger heeft men het hele jaar door, niet alleen met Kerstmis en Nieuwjaar.”

Vanuit dezelfde redenering financieren de drie partners ook maaltijdvouchers. “In ruil voor de voucher krijg je een maaltijd in een van de sociale restaurants van Ateljee. Sinds dit jaar kan met de vouchers ook terecht in Het Toreken en ’t Oud Postje.” De maaltijdbonnen worden verdeeld via Kras, CAW En straathoekwerkers.

Voor de huidige eindejaarsperiode werken VOG, Kras en Ateljee nog even volgens de traditionele manier: 1.250 maaltijden die in de laatste weken van december en de eerste week van januari aan mensen en gezinnen worden uitgedeeld aan mensen en gezinnen in armoede. Op het menu: filet van Mechelse koekoek met een romig sausje van rode pepers, een knapperige groentemengeling en gebakken krieltjes met rozemarijn. Als dessert: huisbereide chocolademousse met slagroom, brésilienne en chocoladekrul. “Door dit initiatief kunnen we mensen die het echt nodig hebben een lekkere maaltijd bezorgen”, aldus Geert Deruyck van vzw Ateljee en Karleen De Rijcke van vzw Kras.