VOC brengt schattig babyvosje met papfles groot OOK LANGOORKONIJN VAN GEWISSE DOOD GERED JURGEN EECKHOUT

21 maart 2018

02u47 0 Gent Het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Merelbeke had de voorbije week twee opmerkelijke gasten op bezoek. Zo bracht de brandweer een langoorkonijn binnen dat gedumpt werd in een kledingcontainer en brengen de medewerkers van het VOC een babyvosje met een pipetje groot.

"Een dag langer in die kledingcontainer en de rammelaar was er waarschijnlijk niet meer. Dan was hij vermoedelijk doodgevroren." VOC-verantwoordelijke Nick De Meulemeester schrok zich maandag een bult toen de brandweer plots het langoorkonijn in Merelbeke binnenbracht. Een alerte verantwoordelijke van een kledingcontainer aan de Waterstraat in Gent botste maandagochtend gelukkig op het beestje toen hij de bak wilde leegmaken. Het konijn rilde hevig in de kou en zat in een doos.





"Ik vermoed dat de eigenaars het beestje hebben proberen te verkopen op een markt", aldus De Meulemeester. "In zijn doos zat immers ook een bordje met het opschrift 'Langoor, 42 euro'. Waarschijnlijk lukte het hen niet om het beestje aan de man te krijgen en hebben ze het daarom - inclusief doos - gedumpt in die container. Ook al hebben we jaarlijks meer dan 5.500 dieren onder onze hoede, waarvan 899 tamme huisdieren, toch is deze situatie geen dagelijkse kost. Eenmaal per jaar komen we jammer genoeg zulke situaties tegen met een kitten of een konijn."





Nieuwe thuis

Het beestje kreeg meteen de allerbeste zorgen in het VOC en al snel vonden Nick en zijn team een goeie nieuwe thuis. "De organisatie 'Give it back' uit Zelzate had medelijden met het konijn. Het beestje kan nu vrij rondlopen in hun grote ommuurde tuin en schuilen in een hok. Het is een prachtige en waardige thuis voor zo'n dier."





Een andere opmerkelijke gast, die nog wel eventjes in het VOC zal blijven, is een babyvosje. Het beestje werd op 12 maart teruggevonden in een gracht. "Het is de eerste keer dat we zo'n klein jong binnenkregen. Zou de moedervos daar bevallen zijn en niet in haar hol?", vraagt Nick zich af. "Er is in eerste instantie nog gewacht op de moeder, maar die kwam niet meer af. Het beestje werd zwakker en zwakker en raakte onderkoeld." Het dolletje krijgt nu aangepaste voeding via een pipetje. Wanneer het groot en sterk genoeg is, zal de vos weer vrijgelaten worden in de natuur. Het VOC doet er nu ook alles aan zodat het niet tam wordt, door het dier niet te aaien en later zo zelfstandig mogelijk te laten eten.





Alle dieren in het VOC zijn speciaal en hebben in veel gevallen al een serieuze zak bagage die ze met zich mee dragen. Velen van hen wachten nog op een thuis. "We hebben hier heel wat prachtige duiven, eenden, hanen en ganzen zitten die geadopteerd kunnen worden", besluit Nick.