Vleesetende bacterie krijgt Filip (38) niet klein: "Volgend jaar loop ik 10 kilometer" 23 mei 2018

02u30 0 Gent Hij heeft het gedaan. Filip Demeyer (38), de man die vorig jaar af te rekenen kreeg met een vleesetende bacterie in zijn been, heeft afgelopen zondag de 5,8 kilometer van de Gentse Stadsloop uitgelopen.

De ontlading was enorm, ook bij zijn familie. Zijn ouders wachtten hem op bij de meet, zijn zus liep mee, maar kon zijn tempo niet volgen. Filip overleefde vorig jaar ternauwernood een vleesetende bacterie die hij tijdens de paasvakantie opliep. Hoe of waar, dat blijft een mysterie. Twee weken lang lag hij in coma in het Gentse UZ, verschillende keren werd hij gereanimeerd, en de dokters hebben hemel en aarde bewogen om zijn onderbeen te kunnen redden.





Voetballer

"Stappen zal nog lukken, maar traplopen niet meer, en sporten sowieso niet meer", kreeg Filip te horen. Maar met de ingesteldheid van een topsporter - Filip heeft zijn hele leven gevoetbald op vrij hoog niveau - begon hij zijn revalidatie bij zijn nonkel Frank Wezenbeek. De dokters trokken bij elke controle grote ogen. Want zijn been ziet er niet uit, maar stappen gaat vlot, Filip kan weer skiën én weer joggen. De vijf kilometer was een overwinning op zichzelf en op het leven. "Het ging eigenlijk vrij vlot, ik kon nog wel een eindje door", glunderde hij. "Volgend jaar loop ik de 10 kilometer." Maar eerst zijn er de verkiezingen. Want omdat Filip niet meer kan voetballen, besloot hij de vrijgekomen tijd te spenderen in de politiek. Hij staat nu op de lijst van Open Vld in Heusden.





(VDS)