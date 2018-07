Vlaspoppen klaar voor de worp Gentse Feesten 13 juli 2018

02u49 0 Gent Dag 0 van de Gentse Feesten zit er al op. Echte Gentenaars starten altijd een avondje vroeger met een klein feestje op de Vlasmarkt. De muziek mag nog niet aan, maar de sfeer is er wel al.

Op donderdagavond worden dan aan een lange tafel vlaspoppen gemaakt, en iedereen mag meedoen. Zelfs twee verdwaalde Hollanders werden gisteren met open armen ontvangen, maar zelfs na een omstandige uitleg snapten ze het concept 'vlaspoppen maken' niet. Dat start zodra het donker wordt en gaat door tot iedereen te zat is, zo ergens rond een uur of 2. Er zijn touwtjes en kinderscharen ter beschikking, en een dikke hoop vlas. En daaarmee mag iedereen creatief aan de slag. Hoog ligt de lat niet, alles wat op een popje gelijkt wordt goedgekeurd. In 10 van de popjes wordt nadien door de organisatie 25 euro gestopt.





Een extra reden om lang te blijven plakken op de Vlasmarkt in de nacht van 21 op 22 juli, want dan is er om 3.30 (al kan dat gerust een uurtje schelen) de 'Vlaspoppenworp voor zatte mensen'. Van op de toren - die nu in een kleinere versie boven het Botramkot staat - worden de popjes dan in de massa gegooid. Op 21 juli om 18 uur is er trouwens al de Vlaspoppenworp voor kindjes. Die zijn dan de hele namiddag welkom. Om 15 uur start de 'Vlasmarkt for kids', zodat ze al kunnen oefenen voor later. Het gaat dan vooral om het dansen, bier krijgen ze niet. (VDS)