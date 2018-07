Vlasmarkt laat zich makkelijk schoonvegen 24 juli 2018

Het leek maandagochtend een moeilijke klus te gaan worden, het opruimen van de Vlasmarkt. Want om 10 uur stond het plein nog bomvol uitgelaten feestvierders, de ene nog meer dronken dan de andere.





Maar om 10 uur zette Gerald de laatste plaat op en gingen de tapkranen dicht. Een half uurtje later ging quasi iedereen spontaan naar huis. De veegwagentjes van Ivago - zonder wegwerpbekers is er geen reden meer om de grote wagens in te zetten - werden opvallend met rust gelaten en de overgebleven meute liet zich makkelijk richting rond punt drijven, van waar het overgrote deel dan toch maar richting huis stapte. Of kroop. De massaal aanwezige agenten kregen een vuistje, of een duim omhoog. De knuffels weerden ze af. Het was ooit anders.





Van de grimmige sfeer die ooit zo typerend was voor de Vlasmarkt, blijft helemaal niks meer over. Een gezellige boel is het daar tegenwoordig, en zonder wegwerpbekers blijft zelfs van de typische 'Vlasmarktgeur' nog weinig over, en ook de straatstenen 'plakken' nog nauwelijks. (VDS)





