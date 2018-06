Vlag 'Engelse stijl' kondigt WK aan Dok Noord aan 15 juni 2018

02u59 2

Aan Dok Noord hangt sinds gisteren een opmerkelijke vlag. Kunstenaar Marc Palmer maakte ze, naar Engels model. "Engelse supportersvlaggen geven aan van waar je bent, en voor welk team of land je supportert", vertelt hij. "Dikwijls hebben ze humoristische teksten. Toen mijn vader en grootvader nog in Londen woonden, supporterden ze voor Leyton Oriënt. De Belgische vlag die ik maakte, verwijst naar de Belgische Oriënt-fans." 'Mussels and beer, the Belgo's are here' titelt Marcs vlag. "Belgo's is een versmelting van The Belgians en The O's, zoals de fans van Leyton heten." Het collectief kunstencentrum 019 nodigt al enkele jaren kunstenaars uit om een vlag te ontwerpen die een bepaalde periode wappert. Die van Marc hangt er voor het WK. (VDS)