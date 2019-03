Vlaanderen stimuleert stadsdistributie via Gentse waterwegen Sabine Van Damme

01 maart 2019

19u27 0 Gent Het stadsdistributieplaform Gent krijgt er de Vlaamse Waterweg bij als volwaardige partner. Daarmee geeft mobilititeitsminister Ben Weyts aan dat hij veel meer transport via het water wil zien.

De vzw Stadsdistributieplatform werd in 2017 opgericht, met de bedoeling goederen op een duurzame manier in het stadscentrum te brengen. Grote vrachtwagens zetten hun goederen af in een depot aan de rand van de stad. Van daar uit verzorgen koerierdiensten zoals Bubble Post de laatste kilometers. De Vlaamse Waterweg was ‘waarnemend lid’, maar gaat nu voluit mee in het verhaal. Zo wil Vlaanderen stadsleveringen via de Gentse waterwegen stimuleren.

“Elke vracht die over de Gentse waterwegen kan gaan, moet niet meer over de Gentse wegen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De Gentse binnenwateren hebben nog een groot potentieel dat vandaag niet helemaal verzilverd wordt. Leveranciers raken, zeker in stadscentra met circulatiebeperkingen, vaak moeilijk tot aan de voordeur van de handelaars, terwijl er dikwijls een waterweg aan de achterdeur ligt. 182 Vlaamse steden en gemeenten worden doorkruist door een waterweg. Een stad als Gent is ontstaan aan de samenvloeiing van 2 waterwegen.”

“We willen dus dat er in Gent meer geleverd wordt via het water”, stelt Weyts. “Het uitgebreide waterwegennet in Gent biedt nog veel mogelijkheden voor stadsbevoorrading via de binnenvaart. De Vlaamse Waterweg brengt als partner in het Stadsdistributieplatform de nodige expertise mee.” Het is nu zoeken naar milieuvriendelijke vaartuigen om in te zetten voor maatgerichte diensten aan de handelaars, ondernemers en klanten.