Vlaamse Wijngilde viert 50ste verjaardag Sabine Van Damme

10 januari 2019

13u20 0 Gent De Vlaamse Wijngilde bestaat 50 jaar, en dat wordt uitgebreid gevierd in het eerste weekend van februari. Dan worden masterclasses gegeven waarop iedereen welkom is, met gastsprekers uit verschillende landen, en er is een jubileumbanket. “Bij ons gaat het niet om drinken, maar om deskundig wijn proeven onder vrienden”, zegt voorzitter Luc Dewulf.

Het was juni 1968, toen een aantal gepassioneerde wijnvrienden De West-Vlaamse Proeversgilde oprichtten, en meteen besloten om overal in Vlaanderen ‘commanderijen’ op te richten. Al snel ontstonden er overal wijlgildes, en in 1971 werden die allemaal ondergebracht onder de noemer Vlaamse Wijngilde. Vandaag telt die 43 commanderijen over gans Vlaanderen (met een onderbezetting in Limburg), met 2.100 leden.

“De Vlaamse Wijngilde is uniek in de wereld”, zegt voorzitter Luc Dewulf. “elke afdeling heeft een eigen bestuur, en een wijnmeester. Die bereidt de avonden voor en kiest de thema’s. Want het gaat bij ons niet om ‘drinken’. Wij willen niemand in benevelde toestand de baan op sturen. Het gaat om deskundig wijn proeven onder vrienden, en daar dan over debatteren. Alle landen komen aan bod, en vaak zijn wijnbouwers uit andere landen te gast.”

De Vlaamse Wijngilde maakt er nu werk van om ook jongeren te betrekken in de werking, onder meer door een beetje competitie in het gebeuren te steken, met examens om titels en graden te bekomen.

Op 2 en 3 februari is er dus het grote feestweekend van de Vlaamse Wijngilde. Op zaterdag gaat dat door in het ICC Gent, en zijn er masterclasses, een wijnboulevard met een 50-tal wijnbouwers die hun assortiment voorstellen en een lunch (alles voor 85 euro). Op zondag is er in De Lozen Boer in Lochristi een Academische Zitting en een jubileumbanket, in aanwezigheid van minister Ben Weyts.

Het volledige programma staat op de website van de Vlaamse Wijngilde, waar je ook kan inschrijven.