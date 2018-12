Vlaamse regering beschermt Gentse architectenwoning en kantoren ACLVB voorlopig als monument Yannick De Spiegeleir

07 december 2018

0

Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, heeft de architectenwoning van Fried Verschuren in Sint-Amandsberg en het secretariaat en de kantoren van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België in Gent voorlopig beschermd als monument.

In 1974 ontwerpt architect Fried Verschuren zijn eigen woning. Die wordt vanaf 1976 gebouwd. Later blijkt dat dit het enige werk is waarbij hij zijn architectuurvisie ten volle kon ontplooien. Het experimentele karakter van zijn ontwerpen, de nieuwe technieken die hij wilde gebruiken en zijn streven naar een uiterst hoge afwerkingsgraad maakten dit in andere werken nagenoeg onmogelijk. “Enkel bij zijn eigen woning kon hij zijn ideeën volledig laten uitkristalliseren. De woning wordt beschermd omwille van de architecturale en artistieke waarde”, aldus minister-president Geert Bourgeois. “De woning is een totaalconcept en omvat zowel meubilair naar eigen ontwerp als eigen kunstwerken.”

Ook de kantoren van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden aan de Koning Albertlaan worden voorlopig beschermd. “De locatie van de kantoren van ACLVB in Gent is symbolisch. Gent was sinds de tweede helft van de negentiende eeuw een belangrijk centrum van het arbeiderssyndicalisme. De in 1920 als ‘Nationale Centrale der Liberale Vakbonden’ opgerichte organisatie was tegen het midden van de jaren 1930 sterk gegroeid. Alfons Colle, de toenmalige directeur, nam het initiatief tot de bouw van een Secretariaat met kantoren. Het complex is vandaag nog altijd een herkenbaar, uitzonderlijk totaalkunstwerk”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Na de voorlopige bescherming organiseert het Gentse stadsbestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de stad. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.