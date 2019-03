Vlaamse Atletiekliga strandt op een zucht van Belgisch record kinderpolonaise Didier Verbaere

16 maart 2019

18u28 0 Gent In de Topsporthal in Gent werd zaterdag een poging ondernomen om het Belgisch record kinderpolonaise te breken. Die strandde op 38 deelnemers.

De Vlaamse Atletiekliga vierde er de 30ste editie van haar jeugddag en wou dit feestelijk afsluiten. Er waren 1430 deelnemers ingeschreven en het record staat op 1397 deelnemers. Het zal dus niet makkelijk worden om iedereen hier tot het einde te houden”, zei Nick Janssens van de Vlaamse Atletiekliga.

Uiteindelijk strandde de poging en telde een gerechtsdeurwaarder slechts 1360 deelnemende atleten aan de polonaise. Maar dat kon de pret niet drukken. Er werd gedanst en gesprongen dat het een lust voor het oog was. Jelle Mels, nieuwsanker van het jeugdjournaal Karrewiet, kwam de jonge atleten nog wat extra opzwepen. “Dat de poging mislukte is eigenlijk bijzaak. Die gasten hebben hier een fantastische namiddag beleefd. Jongeren tot sport en beweging aanzetten is veel belangrijker”, wist hij na afloop. De populaire tv figuur moest zich nadien reppen om zonder kleerscheuren door de enthousiaste massa te raken die allemaal een highfive, handtekening of selfie wilden.