Vlaams minister Ben Weyts gaat niet akkoord met ‘station light’ en herinnert er aan dat hij nog 22 miljoen euro te besteden heeft Sabine Van Damme

04 maart 2019

14u57 1 Gent Na ex-burgemeester Termont, is ook Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyt (N-VA) niet te vinden voor een afgezwakte versie van de renovatie van het Sint-Pietersstation. Meer nog, hij heeft nog steeds 22 miljoen euro voor de aanleg van de stationsomgeving. Minister François Bellot (MR) gaf begin februari toe dat de plannen worden aangepast.

In september 2018 bleek dat de NMBS stiekem van plan was om de werken aan het station maar half uit te voeren. De overkapping van de perrons zou ze weglaten, wegens geldgebrek. Toenmalig burgemeester Daniël Termont was daar bijzonder misnoegd over, en zei vlakaf dat hij geen half tweedehandsstation wil in Gent.

Hij eiste extra geld van Bellot om de renovatie uit te voeren zoals oorspronkelijk gepland, maar ving bot. “De NMBS heeft in alle grote steden nieuwe stations gebouwd”, zei hij. “In Gent zijn ze al 15 jaar bezig, en nu stoppen ze halfweg.” In oktober stelde hij dan voor om maar vier sporen te vernieuwen, in plaats van alle sporen, maar dan wel volgens het oorspronkelijke plan. De andere sporen zouden dan later nog aan bod kunnen komen.

Stil tot 2020

Blijkbaar vindt de NMBS geen aannemer die de plannen zoals voorzien, met volledig overkapte perrons, kan uitvoeren volgens het geplande budget. Dus, zo zei Bellot dus in februari, komt er een aangepast plan met kleinere en kortere overkappingen, met minder commerciële ruimtes en met minder technische ruimtes. Er moet een nieuwe aanbesteding worden uitgeschreven, en dus liggen de werken stil, nog minstens tot 2020.

“Maar een kleiner station dan gepland vind ik geen goed idee”, zegt Weyts maandag, waarmee hij de Gentenaars bijtreedt. “Het is uiteraard de NMBS en niet Vlaanderen die de trekker is in dit dossier. Maar bij de Vlaamse overheid is er wel een speciaal fonds voor de aanleg van de stationsomgeving hier in Gent, waarin al sinds 2016 22 miljoen euro zit. De middelen zijn er dus, en ze blijven beschikbaar. Wij zijn het idee om de plannen te downsizen in geen geval genegen.”