Vlaams Belang zet 22-jarige onbekende op tweede plaats 05 mei 2018

02u36 0

Het Vlaams Belang heeft in Gent zijn lijst en speerpunten voorgesteld. Dat Johan Deckmyn (50) de lijst zou trekken was bekend. Op nummer twee komt de compleet onbekende 22-jarige Adeline Blancquaert uit Ledeberg. Vlaams Belang noemt N-VA 'links', en wil een immigratiestop.





Adeline komt van Kalken en werkt als bediende. Met haar lief ging ze recent in Ledeberg wonen.





"Het Vlaams Belang is de enige echte Vlaams nationalistische partij", vindt ze. "Geen partij van woorden, maar een van daden. Ik wil mij het onderwijs aantrekken, waar thuistaalonderwijs niet thuishoort. Ik weet dat ik geen politieke ervaring heb, maar er is genoeg expertise om mij te begeleiden."





Begeleiders

Dat klopt, want Adeline valt met haar 22 jaar echt wel uit de toon. Andere namen op de lijst zijn Gabi De Boever (64) op 3, Nikolaas Schuiten (61) op 4, Caroline Persyn (50) op 5, Guy Schouls (82) op 52 en Wis Versyp (71) op plaats 53.





De thema's waar Vlaams Belang zich op focust, zijn uiteraard veiligheid, met het actief opsporen van illegalen en harde aanpak van jeugdcriminaliteit, een halt aan de immigratie en aan de islamisering van Gent, betaalbare woningen en het herdenken van het mobiliteitsplan.





"Wij zijn de enige partij die staat voor een rechts beleid", zegt lijsttrekker Deckmyn. "N-VA Gent is eigenlijk een linkse partij die aanschurkt bij de meerderheid."





(VDS)