Vlaams Belang wil hoofddoekendebat op gemeenteraad Erik De Troyer

04 januari 2019

16u52 0

Vlaams Belang wil tijdens de volgende gemeenteraad een voorstel indienen om geen religieuze of levensbeschouwelijke kentekenen toe te laten bij personeelsleden van de stad. Opvallend: het gaat om exact dezelfde tekst die Open VLD elf jaar geleden aan de gemeenteraad voorlegde.

“Dit voorstel is niet nieuw en was in het verleden in Gent al eens van kracht. Daarom dient Vlaams Belang het voorstel van toenmalig gemeenteraadslid Sami Souguir (Open VLD, red) opnieuw in. Dit voorstel werd op 26 november 2007 door de toenmalige gemeenteraad goedgekeurd”, aldus Johan Deckmyn van Vlaams Belang.

Op die manier wil Vlaams Belang een aardig stukje politiek stoken. Open VLD en Groen zitten niet echt op dezelfde golflengte als het op hoofddoeken aankomt. Eén van beide partijen riskeert dus in de verlegenheid gebracht te worden. Bovendien heeft Gent met Hafsa El-Bazioui (Groen) voor het eerst een gemeenteraadslid met een hoofddoek, wat de situatie niet eenvoudiger maakt.