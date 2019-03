Vlaams Belang stelt volledige Oost-Vlaamse Lijst voor in Gent Didier Verbaere

17u50 0 Gent Vlaams Belang heeft vandaag in Gent haar volledige Oost-Vlaamse lijsten voor de federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei voorgesteld. Guy D’haeseleer (Forza Ninove) trekt de lijst voor het Vlaams Parlement. Barbara Pas uit Dendermonde is lijstrekker voor de kamer. “We gaan de misnoegde N-VA kiezers weer naar de stal leiden”, zegt afdelingsvoorzitter Olaf Evrard. Witte konijnen toverde de partij niet uit de hoek. Wel veel jonge en vrouwelijke kandidaten.

“De lijsvorming was makkelijk. Na de verkiezingsoverwinning hebben we de wind in de zeilen en hierdoor konden we heel wat jonge en vrouwelijke kandidaten aantrekken”, zegt Olaf Evrard, voorzitter van de afdeling Gent Eeklo. “We rekenen op het behoud van twee zetels in de kamer en drie in het Vlaams Parlement maar hopen uiteraard op meer.”

Vlaams Parlementslid en gemeenteraadslid in Gent Ortwin Depoortere verkast naar de federale lijst en staat op de tweede plaats na lijstrekker Barbara Pas. Gent gemeenteraadslid Johan Deckmyn staat op plaats vijf van de Vlaamse Lijst. Nieuw op plaats twee daar is Adeline Blancquaert uit Ledeberg. De jongste kandidate is Ibitsam Yasmine Gardabou. De studente Toerisme en Recreatie in Kortrijk is afkomstig van Destelbergen en is 18. Vorig jaar stond ze ook op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in haar gemeente. “N-VA heeft er niks van gebakken en is een pure machtspartij geworden. We gaan de verloren kiezers terug halen”, klonk het strijdvaardig bij Guy D’Haeseleer in Gent.