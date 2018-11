Vlaams Belang hoopt op centrum-rechtse meerderheid Sabine Van Damme

12 november 2018

16u30 0 Gent Nu de gesprekken tussen Open Vld, CD&V, Groen en sp.a zijn opgeschort, is Johan Deckmyn van Vlaams Belang er als de kippen bij om een alternatief voor te stellen. “Wij willen in Gent een centrum-rechtse meerderheid vormen met Open VLD, CD&V en N-VA”, zegt hij.

“Gezien het feit dat Open VLD zich heeft vastgeklonken aan CD&V, biedt een uitkomst op rechts nog mogelijkheden voor De Clercq. Vlaams Belang is bereid om samen met N-VA een gesprek aan te gaan met het post-electoraal kartel Open VLD-CD&V. Blijkbaar is er in Zelzate geen probleem om met PvdA in zee te gaan. Waarom dan niet samen met Vlaams Belang in Gent gesprekken aanknopen die kunnen leiden tot een goed bestuursakkoord? Er is in Gent een centrum rechtse meerderheid, die zich niet mag laten gijzelen door links.”

De kans dat dit gebeurt in Gent, is uiteraard nihil. Er is nog een andere mathematische mogelijkheid, van het kartel sp.a – Groen met N-VA, maar ook de kans dat het nieuwe Gentse stadsbestuur uit die meerderheid zal bestaan, is quasi onbestaande.