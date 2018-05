Vlaams Belang eist ontslag 25 mei 2018

Het Vlaams Belang eist een extra gemeenteraad over de SoGent-affaire. "Als twee derde van de gemeenteraad dat wil, kunnen we dat afdwingen", stelt Johan Deckmyn. "Met de oppositiepartijen Vlaams Belang, N-VA en CD&V samen komen we één stem tekort. Als er dus één iemand van de meerderheid ook echt transparantie wil in deze zaak, kunnen we die gemeenteraad eisen. Wij eisen bovendien het ontslag van schepen Sven Taeldeman. Hij raakte verstrikt in een web van vriendjespolitiek en leugens. Het is duidelijk dat Taeldeman een sjoemelende directeur de hand boven het hoofd hield. Vlaams Belang overweegt ook om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen om zo op de hoogte te blijven van een dossier waarvan duidelijk gepoogd is om het toe te dekken." (VDS)