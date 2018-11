Viswinkel Paelinck op 120ste verjaardag overgenomen Jonas Impe: “Deze winkel mag niet verloren gaan”

Sabine Van Damme

23 november 2018

18u45 1 Gent De bekende viswinkel Huyze Paelinck op de Kortrijksesteenweg bestaat 120 jaar, en gaat daar nog vlotjes enkele jaren bij doen. Dankzij Jonas Impe. Op zijn 32ste heeft hij de zaak overgenomen en belooft respect voor de tradities. “Drie keer per week vertrek ik om 5 uur naar de vismijn in Zeebrugge”, zegt hij.

Huyze Paelinck werd 120 jaar geleden opgestart door drie zussen en één echtgenoot. De zaak zat ook toen al waar ze nu zit, aan de Kortrijksesteenweg 168, in het stuk tussen de stadsring en het station dus. “De winkel is daarna telkens overgelaten aan een schoonzoon, maar bleef steeds in de familie”, vertelt Jonas. “De laatste telg had niemand meer die de zaak wou voortzetten. Dat is 10 jaar geleden. Ik was toen 23, en stond rapper buiten dan ik binnen was bij de bank, toen ik zei dat ik Paelinck wou overnemen. Er is toen een investeerder gekomen, en ik heb de zaak dan 8 jaar gerund als gerant. Nu heb ik zelf alles overgenomen.”

De mensen verwachten uiteraard veel, en daar kan je alleen aan tegemoet komen door hard te werken en kwaliteit te bieden Jonas Impe

Jonas belandde in de vis via een nonkel. “Ik was 12 en verveelde mij in de vakantie”, vertelt hij. “Mijn nonkel heeft een viswinkel in De Pinte, en nam mij toen ’s morgens vroeg eens mee naar de vismijn in Zeebrugge. Daar is het allemaal begonnen. Ik heb daarna een opleiding tot kok gevolgd, en nu heb ik dus mijn eigen zaak. Niet als concurrent van mijn nonkel, hij investeerde zelfs mee.”

Rondjes rijden

Aan de zaak zelf zal niks veranderen, ook de naam Huyze Paelinck blijft behouden. “De mensen verwachten uiteraard veel, en daar kan je alleen aan tegemoet komen door hard te werken en kwaliteit te bieden. Het grootste probleem hier is – zoals voor zovelen – parkeerplaats. Mensen die nog snel even willen stoppen om vis te kopen en geen parkeerplaats vinden, rijden één keer rond, misschien zelfs twee keer, maar ze blijven niet rondrijden natuurlijk. Ik heb ook heel wat oudere klanten, zij gaan heus geen kilometers stappen met een zakje vis. Maar aan huis laten leveren, is gewoon niet haalbaar met vis. Je weet niet wanneer en hoe het product wordt afgeleverd. Dat leidt alleen tot kwaliteitsverlies. Dat wil ik niet. En zelf leveren doe ik niet. Ik sta in mijn zaak en vind het contact met de klanten belangrijk. We geven hier advies en vis fileren doen we hier ook. Al worden de grootste stukken wel al in Zeebrugge gefileerd, dan blijft het afval daar en is het transport compacter.”

Een eigen zaak is niet het enige nieuwe in het leven van Jonas. Hij en zijn vriendin, die meewerkt in de winkel, kregen 6 maanden geleden een dochtertje. “Als er mij niks overkomt, dan blijft deze winkel dus nog minstens 30 jaar bestaan. En wie weet neemt dan mijn dochter, schoonzoon of een toekomstig kindje de fakkel dan wel over.”

Voor de 120ste verjaardag van Paelinck is er deze week een superpromotie voor vistong en een geschenkje voor de klanten.