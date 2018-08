Vis en vlees in oude V-Tax-loods TAXI'S EN UPPER ZIJN RESTAURANTS MET EEN KNIPOOG SABINE VAN DAMME

16 augustus 2018

02u35 0 Gent Taxi's en Upper. Dat zijn de namen van de twee restaurants in het oude V-Tax-depot aan de Zuidstationstraat. Beneden regeren groenten en vis, boven vlees. Bezieler is Geert De Paepe, die een jaar geleden het Posthotel op de Korenmarkt opende.

"Eigenlijk wilde ik een kleine tapaszaak openen in Gent", zegt chef Gilles Bogaert. "Met een grote toog en een open haard, helemaal in de sfeer van het Baskenland. Maar we vonden geen klein pand." "En toen stootten we op dit hier", vult Geert De Paepe aan. "Heel lang geleden behoorde dit toe - met nog enkele extra huizen - aan de Gentse zoo. Het gebouw werd gebruikt voor muziekrepetities. Later werd het een garage, nog later een soort depot van V-Tax. Het interieur verwijst daar nog naar. We hebben de vloer behouden, en ook die typische garagespiegels aan de muren. Ook de muren zelf en de plafonds hebben we zoveel mogelijk in ere gehouden. Boven hebben we de parket zwart gebrand, en de muren laten bewerken door de Gentse illustrator Musketon. De beste plaats boven is die met uitzicht op het Glazen Straatje."





De zoektocht naar een naam was simpel. Voor de deur staat 'Taxi' op de grond geschilderd. Dus werd het Taxi's. "En boven is het Upper, omdat Üpper te moeilijk was, maar het is wel degelijk een verwijzing naar taxidienst Über", grijnst De Paepe. Chef Gilles Bogaert heeft in binnen- en buitenland al heel wat ervaring opgedaan, en is met zijn 28 jaar bijna de oudste van het keukenteam. Annelies Lowies, die hij in de keuken van J.E.F leerde kennen, is zijn medechef.





"We zijn een zaak in ontwikkeling", zegt Gilles. "Al ons vlees wordt gebakken op een speciaal ontworpen barbecue. Beneden komt er ook nog zo een in de open keuken. Op het dak komt een bijenkast, een kruiden- en een bloementuin. Beneden is er een bar die los staat van het restaurant. In Taxi's staan momenteel de groenten centraal, later wordt dat de vis." Beneden is er overigens ook een aparte ruimte voor seminaries, die met een glazen wand van de rest is afgescheiden.





Geen stijf gedoe

Er hangt een plezante sfeer in de zaak, en dat is ook de bedoeling. "Geen stijf gedoe. We koken op hoog niveau, maar tegen toegankelijke prijzen. We vragen 45 euro voor een driegangenmenu, 65 euro voor een vijfgangenmenu en 28 euro voor een rib-eye."





Dat Geert De Paepe achter de zaak zit, is opmerkelijk. Exact een jaar geleden opende hij Hotel 1898 - The Post op de Korenmarkt. "Dat draait fantastisch", zegt hij. "Zelfs tijdens de Gentse Feesten hadden we volk. Nochtans hebben we iedereen die in die periode boekte tot vier maal toe gewaarschuwd dat er veel lawaai zou zijn. En sinds kort hebben we ook een terras met 60 plaatsen op de Graslei" Het posthotel realiseerde De Paepe in anderhalf jaar tijd, Taxi's en Upper werd in nauwelijks 4,5 maanden gefixt.