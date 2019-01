Vinderhoutse bossen 2 hectare gegroeid Sabine Van Damme

20 januari 2019

16u57 0 Gent Na een oproep van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kwamen gisteren een 60-tal mensen opdagen om bomen te planten. Zo groeiden de Vinderhoutse bossen met 2 hectare aan.

“Normaal gezien doen we zo’n plantactie met scholen, zodat we zeker genoeg volk hebben”, klonk het. “Maar we kregen de commentaar dat werkende mensen ook wel eens willen helpen. Gelukkig is het vandaag mooi weer.” Zowat 60 natuurliefhebbers zakten af naar de Beekstraat in Drongen om samen 1.700 boompjes aan te planten. Zoete kers, populier, haagbeuk, zwarte els en linde werden in groepjes bijeen gezet. Gelukkig waren de plantgaten al gemaakt, want de grond was na een vriesnacht keihard. Na een deskundige uitleg over ‘hoe een boom planten’ gingen jong en oud naarstig aan de slag. Over een jaar of 10 zal het veld schuin achter jeugdhuis Chez Choseken op een écht bos beginnen gelijken.