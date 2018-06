Vijftien jaar Gentinfo: al 1,5 miljoen bellers 22 juni 2018

Met de lancering van het nummer 09/210.10.10 werd Gent op 18 juni 2003 de eerste stad in België met een telefonisch informatiecentrum als centraal aanspreekpunt. Intussen vierde Gentinfo zijn 15de verjaardag, met enorme cijfers. Nu al is duidelijk dat het dit najaar de kaap van 1.500.000 contacten zal overschrijden. In 2017 overschreed Gentinfo voor het eerst de kaap van 150.000 contacten in een jaar tijd.





Bij de start was Gentinfo bereikbaar via telefoon, e-mail en fax. De voorbije jaren zette Gentinfo in op de digitale bereikbaarheid via het contactformulier op www.stad.gent en de sociale media. Sinds 2013 kan de burger Gentinfo ook bereiken via de Twitter-account van de Stad Gent (@stadGent). Een jaar later kwam de chat met Gentinfo via www.stad.gent, een kanaal dat sterk gewaardeerd wordt door de burger. Bij Gentinfo kan je intussen voor zowat alles terecht, tot zelfs de reservatie voor nachtopvang voor daklozen. Op een weekdag behandelen de frontoffice medewerkers gemiddeld 624 contacten. Ook na 15 jaar blijken dat hoofdzakelijk telefonische contacten (83%), een niet onbelangrijk gegeven in deze digitale wereld. Gentinfo behandelt vooral vragen (93%), maar ook meldingen (5,67%), suggesties (0,42%) en klachten (0,08%). Gentinfo kan ongeveer 88% van de contacten onmiddellijk beantwoorden. Complexere vragen sturen de medewerkers door naar de stadsdiensten en volgen zij verder op. (VDS)