Vijfde keer prijs bij alcoholcontrole: “Zestien pintjes, dat zou ik geloven. Maar zes?”



JDG

14 januari 2019

18u16 0 Gent Een 45-jarige man uit het Gentse moest zich maandag voor de driekoppige rechtbank in Gent verantwoorden nadat hij voor de vijfde keer positief blies bij een alcoholcontrole. “Mijn cliënt heeft ondertussen zelf maatregelen genomen, en heeft op eigen initiatief een alcoholslot laten installeren.”

Naar eigen zeggen had de man ongeveer zes pinten op toen hij in zijn Toyota Tundra door de politie werd gecontroleerd. Achteraf bleek dat hij ongeveer 2,47 promille alcohol in zijn bloed had. “Zestien pintjes, dat zou ik geloven. Maar zes? Dat lijkt me straf”, aldus het Openbaar Ministerie.

“Mijn cliënt kan niet goed tegen alcohol en is daarom sneller geïntoxiceerd dan de gemiddelde man”, stelt de advocaat van de beklaagde.“Hij heeft ondertussen op eigen initiatief een alcoholslot laten installeren.”

“Tenzij je bewust controleposten op zoekt, heb je volgens mij dan toch een alcoholprobleem”, reageert het Openbaar Ministerie, dat duidelijk niet gediend is met de uitleg van de meester. “Als iemand vijf keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed, dan heb ik geen expert nodig om te weten dat die persoon een probleem heeft.”

De man heeft nu een boete van 2.400 euro aan zijn been. Daarbovenop sprak de rechter ook een celstraf van 3 maanden uit.