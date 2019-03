Vijf tips voor dit weekend: Urban Trail, de Gentse Lente en de Vette Veemarkt Jeffrey Dujardin

29 maart 2019

09u40 0 Gent Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

GENT: Ontdek Gent al lopend met Urban Trail

Voor de sportievelingen waarbij rondjes lopen rond de Gentse Watersportbaan saai in de oren klinkt. Zondag vindt de gekende Urban Trail plaats, een loopwedstrijd door het Gentse met zeer ongewone locaties. De Handelsbeurs Concertzaal is een nieuwkomer, net als Theater Tinnenpot. Daar zijn de zalen bijna volledige opgebouwd uit recuperatiemateriaal, goed voor een nostalgisch tintje. Ook Kunstencentrum Campo in Nieuwpoort, gekend van theater en dans maar ook van buurtkeukens en debatten, laat de lopers de scène ontdekken. Even verderop staat De Centrale op het programma, een gebouw met veel trappen. De Turbinezaal zwaait de deuren op, net als café-restaurant ENTR. Ook het Caermersklooster, recent omgebouwd tot Kunsthal Gent. Brasserie Pakhuis en de Vlerick Business School waren al blikvangers en zijn er dit jaar ook weer bij. Inschrijven voor de Urban Trail kan nog steeds, maar het aantal deelnemers is beperkt tot 6.000. Er wordt gestart in zes ‘waves’. Het sportieve telt niet, maar je moet het parcours van 6 of 10 kilometer wel afleggen in maximum 2,5 uur. Inschrijven kan via de website. Kostprijs 25 euro.

GENT: De Gentse Marokkaanse lente komt eraan

Wie dit weekend het niet ziet zitten om een citytrip naar Marokko in te plannen, kan altijd zaterdag vanaf 13 uur terecht op de Gentse Lente. De Gentse Lente en Startersfabriek presenteren er Djemaa El Fna Gent 2019. Een naam die niet zomaar gekozen is, Djemaa el Fna is het gekende centraal plein in de Marokkaanse stad Marrakesh waar een grote ochtendmarkt is en allerlei curiositeiten te zien zijn. Zaterdag wordt de Kouter vanaf 13 uur dus een dagje Marrakesh, met marktstandjes en foodtrucks, verhalenvertellers, modeshows en een stevige portie dans en muziek. En als je het daar nog niet warm genoeg van krijgt, dan is er ook nog een saunacaravan. Meer info kan je vinden op het Facebookevenement.

AALTER: Meetjesland deelt en feest

In het cultuurhuis van Aalter, Villa Snoeck, valt er zaterdag zeker genoeg broederlijke liefde te rapen. Natuurpunt, Partners Meetjesland en autodelen.net organiseren er ‘Meetjesland deelt en feest!’ Een hele dag gewijd aan delen, die van start gaat om 12.15 uur met een potluck, wat zoveel wil zeggen als een gedeelde lunch: iedereen brengt iets lekkers mee en samen zorgt dat voor een heerlijk gevarieerd buffet. In de namiddag word je getrakteerd op verschillende workshops, lezingen en andere activiteiten. Als afsluiter is er een gezellige babbel tijdens de ‘restjesreceptie’. De hapjes daarvoor heb je misschien wel zelf klaargemaakt tijdens de improvisatie-kookworkshop. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. Meer info hier.

ZOTTEGEM: Dompel onder in een halve eeuw Woodstock-muziek

Voor een streepje muziek en wat kleurrijke nostalgie moet je dit weekend in Zottegem zijn. In de CC Zoetegem kan je zaterdagavond van 20 uur tot 22 uur naar ‘Histrylogie: 1969, een halve eeuw Woodstock’ kijken. De golden sixties zijn terug, en dat brengt bij iedereen herinneringen boven. Zo zal Wouter Mattelin de sappigste verhalen over het Festival der festivals naar boven brengen en niet te vergeten over het jaar 1969. Ook voor Axl Peleman is Woodstock iets speciaal, hij liet het logo op zijn lichaam tatoeëren. Zijn eerste tattoo tijdens zijn wilde jaren. Wil je terug naar de sixties, de liefde voelen en eens goed rocken? Dan moet je zaterdagavond in Zottegem zijn. Tickets: 18 euro, 16 euro (-26 en +60). Meer info op www.cczoetegem.be/node/553.

LIEVEGEM: Schat het gewicht van een varkentje op de Vette Veemarkt

Zomergem is door de fusie Lievegem geworden, maar één traditie blijft onveranderd: de organisatie van de Vette Veemarkt. Nu al voor de 152ste keer en daarmee één van de oudste en laatst overblijvende veemarkten in ons land. Om 10 uur trommelt het kinderkorps van Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia officieel de Vette Veemarkt op gang. Ook dit jaar kan je veel meer dan alleen de vette, slachtrijpe dieren bewonderen. Net als vorig jaar is er opnieuw een prijskamp voor vrouwelijk roodbont en zwartbont stamboekvee, ingericht door het Landbouwcomice van Zomergem. Er zijn ook prijskampen voor schapen. Er wordt ook voor een pak randanimatie gezorgd. Speelpleinwerking Patjoepel zorgt voor kinderanimatie, kinderen kunnen zich laten schminken, en kunnen een ritje maken met de huifkar of met een ossenspan. Nieuw dit jaar is de mechanische stier voor de durvers. Je kan ook naar de boerenmarkt, en daar gezellig kuieren rond de standjes van lokale producenten die hun waren aanbieden. Wie prijzen wil winnen, kan het gewicht van twee jonge varkentjes schatten. De dorpskern van Zomergem wordt een groot deel van de dag verkeersvrij gemaakt. Publiek is welkom tussen 10 en 13 uur. Meer info hier.