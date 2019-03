Vijf tips voor dit weekend: plantenruilbeurs, springkastelenfestijn en halfvastenfoor Lieke D'hondt

22 maart 2019

08u40

Planten en zaden ruilen in Evergem

Wie de lentekriebels al te pakken heeft kan dit weekend terecht op de heropening van de zadenbibliotheek in Evergem. Je kan er je eigen zakjes zaden ruilen voor een andere soort. De heropening gaat gepaard met een aantal workshops met planten en, hoe kan het ook anders, een plantenruilbeurs. Alles vindt plaats op zaterdag 23 maart tussen 14 en 17 uur in de bibliotheek van Evergem. Alle info op www.evergem.be.

Jungle Jump Deinze

Kinderen die na een drukke schoolweek nog energie over hebben, kunnen het weekend in- of uitspringen op Jungle Jump in Deinze. In de Brielpoort staan zowel zaterdag als zondag meer dan twintig springkastelen opgesteld voor kinderen tussen 2 en 14 jaar. Naar hartenlust springen kan voor zes euro per dag. Meer informatie vind je op www.junglejumpdays.be.

Japan Square: filmfestival in Studio Skoop Gent

Japanse films, workshops stop motion, origami, Japanse spelen, kortom een onderdompeling in de Japanse cultuur. Dat is wat je kan verwachten op Japan Square, het filmfestival met Japanse films in Studio Skoop in Gent. Tickets zijn nog steeds te verkrijgen voor de films op vrijdag, zaterdag en zondag via de website www.japan-square.be.

Halfvastenfoor in Gent

Als de botsauto’s, rollercoasters, draaimolens en lunaparken openen op het Sint-Pietersplein en de geur van oliebollen en ander lekkers het plein vult, dan is de Halfvastenfoor opnieuw in Gent. Zaterdag opent de kermis opnieuw haar deuren voor drie weken vol plezier. Elke zondag kan je trouwens met een gids de foorwandeling volgen en alles leren over de geschiedenis van het evenement. Liefhebbers van de kermis vinden alle info op stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/halfvastenfoor-gent-2019.

Mooimakers doen lenteschoonmaak

Het begin van de lente is ook het startschot van de grote lenteschoonmaak. Die doen we niet enkel thuis, maar ook in de straten van onze steden en gemeenten. De Mooimakers en deelnemende gemeenten bieden het nodige materiaal aan, de handen uit de mouwen steken moet je wel zelf doen. Onder andere in Gavere, Kruishoutem, Sint-Laureins en Horebeke zijn vrijwilligers dat al van plan. Op mooimakers.be kan je alle acties raadplegen.