Vijf tips voor dit weekend: Milo Meskens, retrokringwinkels en de Blaarmeersentrail Jeroen Desmecht

08 maart 2019

11u13 3 Gent Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

EEKLO: Milo Meskens in de N9 villa

In 2015 was Milo Meskens dé singer-songwriter van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel. “De Jeff Buckley van Deinze”, zei Isolde Lasoen toen. Met zijn debuutsingle ‘Here With Me’ uit 2016 drukte Meskens meteen zijn stempel op het Vlaamse muzieklandschap. Ook in het buitenland genoot de Deinzenaar airplay bij maar liefst 15 radiozenders in 10 verschillende landen. Ondertussen is de twintiger uit Deinze een vaste waarde in verschillende Vlaamse hitparades, met nummers die het vooral in de Afrekening steevast goed doen. Afspraak zaterdag om 20.30 uur aan de N9 villa in Eeklo. Tickets kosten 16 euro. Meer informatie op www.n9.be.

GENT: Blaarmeersentrail 2019

Voor wie het allemaal iets sportiever mag: avontuurlijke lopers krijgen de keuze om individueel of in teamverband de voormalige skiheuvel aan de Blaarmeersen te beklimmen. De hoofdafstand van deze wedstrijd is 18 kilometer. Nieuw dit jaar is het ‘Just For Fun trail’ van 6 kilometer: een ‘lightversie’ voor wie 18 kilometer net iets te hoog gegrepen is. Ook recreanten en familieteams zijn dus meer dan welkom. Het startschot wordt om 15 uur gegeven. Afspraak aan het sportstrand Blaarmeersen (Strandlaan 28) in Gent. Wie zich ter plaatse nog wil inschrijven, meldt zich best tussen 13 uur en 14.30 uur aan in de inkomhal van ‘Le Beach House’. Kostprijs: 12 euro per deelnemer of 30 euro per team. De opbrengst van de Blaarmeersentrail gaat integraal naar de vzw Kruiskenshoeve en vzw Zwerfgoed. Meer info op blaarmeersentrail.be.

OUDENAARDE: Circus Pipo

Circus Pipo slaat zijn tenten deze krokusvakantie op aan het parkeerterrein de Ham in Oudenaarde. De voorstellingen gingen dinsdag al van start, maar ook tijdens het weekend bent u meer dan welkom in de verwarmde circustent voor de nieuwe show van Circus Pipo. “Eigentijds circus met een heerlijke mix van traditioneel en wervelende sensatie”, aldus de organisatoren. Wat u kan verwachten? Jongleurs, grondacrobaten, een diabolo- en hoelahoepact en verschillende diertjes die de revue passeren. Vrijdag welkom van 18.00 uur tot 20 uur. Zaterdag begint de eerste voorstelling om 15.00 uur, zondag om 11.00 uur. Toegangsprijs is 10 euro. Reserveren kan op 0486/44.05.89 of via circuspipobelgium@hotmail.com.

GENT: kringwinkels gaan retro

Haal uw buffalo-sneakers, disco-broeken en sanseveria’s maar al naar boven: de kringwinkels Ateljee gaat op 9 maart helemaal retro. Alle retro-spullen worden uitgestald in de Tarbotstraat en de Pijndersstraat in Gent. “We merken dat de eighties helemaal terug zijn”; zei winkelcoördinator Isabel Van den Steen eerder deze week nog tegen onze krant. “Voor een heel nieuwe generatie zijn spullen uit die periode een vorm van nostalgie.” Retrodag is ook de laatste openingsdag van de winkel in de Tarbotstraat, want die sluit daarna zijn deuren. Reden te meer dus voor een afscheidsfeestje in (retro)stijl: zo komt Vinyl Mobiel plaatjes uit de jaren 70 en 80 draaien. Bovendien zijn ook eighties aerobics work-outs met Jane Fonda look-a-likes. Meer info op de website uwkringwinkel.be.

WIEZE: De grootste indoor rommelbeurs van Vlaanderen

De Oktoberhallen in Wieze zijn dit weekend het decor voor de Rommelbeurs. Niet zomaar een beurs, maar ‘de grootste indoor rommelbeurs van Vlaanderen’, aldus de organisatie. Met 6.000 vierkante meter, twee hallen en meer dan 240 verschillende standjes zéker een bezoekje waard voor wie dit weekend niet weet waarheen. In totaal worden zo’n 5.000 à 6.000 bezoekers verwacht. Zelf interesse in een plaatsje als standhouder? Neem dan gerust contact op met silviavanbrempt@oktoberhallen.be: er zijn momenteel nog 5 standplaatsen vrij op de beurs. Kostprijs is 4 euro per vierkante meter voor twee dagen. Zowel op zaterdag als op zondag welkom van 10 uur tot 18 uur. Afspraak op Aalstersestraat 168 in Wieze. Een bezoekje kost 3 euro aan de kassa of 2.5 euro met kortingsbon. Meer info op oktoberhallen.be.