Vijf tips voor dit weekend: Avondcarnavalsstoet, Filosofisch falen, Blue Run 4autism, Ronde Van Vlaanderen Jeffrey Dujardin

05 april 2019

12u03 0 Gent Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

GENT: Dag Van de Filosofie: Ik stuntel, dus ik ben

Voor de denkers en twijfelaars onder ons is er dit weekend genoeg om over te filosoferen. De Dag van de Filosofie, een jaarlijks evenement, focust zich zaterdag op het falen en stuntelen. Een zeer herkenbaar iets, dat in een gevarieerd programma gegoten is. Zo zullen er lezingen zijn over falen, worden er faalverhalen voorgelezen en is er zelfs stand-up filosofie. Ook zijn er verschillende workshop voor jong en oud, zoals een stopmotionworkshop, voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De ouders kunnen intussen speeddaten met een filosoof, en zo misschien op hun prangende levensvraag een antwoord krijgen. Zaterdag in de Krook en de Vooruit, info + het volledige programma via de website van Dag van de Filosofie.

ZELZATE: Wandelen met de Kwartels

Voor wie na een heftige zaterdagavond wat frisse lucht en beweging nodig heeft, is er op zondag de Kwarteltocht. Een wandeltocht door het Liverpool van Vlaanderen, Zelzate. Wie nog niet weet waarom Zelzate zo ‘geweldig’ is en zelfs eens de omgeving wil verkennen is deze tocht ideaal. Naast de industrie heeft Zelzate nog veel meer te bieden, er is een waaier aan mooie veld-, bos- en landwegen waar je de rust kan opzoeken en kan genieten van het mooie weer. Er zijn verschillende afstanden die je kan afleggen, beginnende bij zes kilometer, tot maar liefst dertig kilometer voor de getrainde benen. Vanaf 8 uur tot 15 uur kan je terecht op de Sint-Laurenscampus in de Patronagestraat in Zelzate, het inschrijfgeld bedraagt 1,50 euro. Voor meer info kan je hier terecht.

GENT: De Blue Run 4autism in de Blaarmeersen

Voor wie dit weekend tweemaal voor een goed doel wil werken, is er de Blue Run 4autism. Naast aan je gezondheid werken, help je ook de aandacht te vestigen op de duizenden Vlamingen met autisme en steun je een goed doel. Zaterdag kan iedereen een rondje van 2,7 kilometer wandelen of lopen. Groot en klein, jong en oud, mensen met en zonder autisme, mensen met en zonder beperking. Mensen met een rolstoel brengen beter begeleiding mee om te helpen op de kleine helling op het parcours. “Hoe snel je loopt, is niet belangrijk, wel het feit dat je deelneemt en mee in beweging komt voor en met mensen met autisme en hun omgeving”, klinkt het bij de organisatie. Vanaf 14 tot 17 uur kan je starten en stoppen. Inschrijfgeld: 8 euro onder 12 jaar, 13 euro vanaf 12 jaar. Kan je er zelf niet bij zijn, maar wil je toch een duwtje in de rug geven? Dan is jouw gift altijd welkom! Je kan een gift met overschrijving doen op het rekeningnummer BE62 – 0012 3812 3861 met vermelding “Ik geef een rondje voor autisme”. Meer info vind je hier.

OUDENAARDE: Wielertoeristen rijden de Ronde Van Vlaanderen

Wie geen geduld heeft om tot zondag te wachten voor de legendarische Ronde van Vlaanderen, kan zaterdag al terecht in Oudenaarde voor wat wielergenot. Daar zullen 16.000 wielertoeristen de kasseien en het asfalt al eens opwarmen voor de profs met We Ride Flanders. De deelnemers kunnen kiezen uit een parcours van 74, 139, 174 en 229 kilometer. De langste afstand vertrekt net als het parcours van de profs in Antwerpen en eindigt in Oudenaarde. De drie kortere afstanden beginnen en eindigen in Oudenaarde. Meedoen zal niet meer lukken, maar in totaal zal je wel 63 nationaliteiten zien passeren in Oudenaarde. Russen, Canadezen en zelfs Indiërs komen zaterdag de Ronde eens berijden. Startschot om zaterdagochtend om 7 uur. Meer info op http://www.werideflanders.com/nl/.

ASSENEDE: Verlichte avondcarnavalsstoet

Toen op 10 maart het noodweer over het land trok, moest het Asseneedse carnaval aan de noodrem trekken. De stoet ging niet door. Maar uitstel is geen afstel, zaterdag komt er in de plaats een uniek spektakel. Voor het eerst in de meer dan 100-jaar oude geschiedenis van carnaval krijgt Assenede een avondcarnavalsstoet. “Op zaterdag 6 april hopen we de bezoekers aan de carnavalsstoet te trakteren op een prachtig verlicht spektakel”, zegt de Werkgroep Carnaval. Ook de kermis komt terug in het carnavalsweekend en uiteraard draagt ook de horeca zijn steentje bij. De stoet begint op zaterdag om 19 uur. Het parcours dient verkeersvrij te zijn vanaf 18.30 uur. Meer info over het traject vind je hier.

