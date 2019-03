Vijf tips voor dit weekend: Aalst carnaval, astronomie voor jongeren en Laura Lynn Jeroen Desmecht

01 maart 2019

23u37 0 Gent Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips van onze redactie. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

GENT: Lang leve de muziek met Laura Lynn

In de Sint-Pietersabdij in Gent loopt momenteel de expo ‘Lang leve de muziek’: een eerbetoon aan de voorbije decennia van de Nederlandstalige popmuziek. Op zondag 3 maart komt Laura Lynn langs voor een optreden. De ‘Schlagerkoningin’ kreeg de liefde voor het Nederlandstalige lied met de paplepel mee van haar ouders en grootouders. Ondertussen is Laura Lynn met hits als ‘Je hebt me 1000 maal belogen’ en ‘Casanova’ een gevestigde waarde in Vlaanderen, Nederland en zélfs Zuid-Afrika. Sfeer voor jong en oud gegarandeerd dus. De voorstelling ‘Lang leve de muziek’ loopt van vrijdag 5 oktober 2018 tot zondag 9 juni 2019, en is alle dagen (behalve maandag) open van 10 uur tot 18 uur. Het optreden van Laura Lynn deze zondag gaat om 17 uur van start. Toegangstickets voor de expo kosten 14 euro. Kinderen jonger dan zes mogen gratis binnen. Meer informatie op www.langlevedemuziek.be.

AALST: Carnaval

Voorstander of niet, feit is dat Aalst carnaval jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers naar de Ajuinenstad lokt. Zondag gaat dit unieke volksfeest - erkend door UNESCO als immaterieel erfgoed - van start. Actuele thema’s, scherpe satire, ‘oilsjterse’ carnavalsliedjes en natuurlijk de pracht en praal van de verschillende wagens. Bovendien gaan zondag ook de opnames van ‘FC De Kampioenen 4: Viva Boma!’ van start tijdens Aalst Carnaval. Ook de Kampioenen zullen in de bekende carnavalstoet meerijden op een eigen praalwagen. Zegt dit alles u niets, of komt u uit Dendermonde? Blijf dan gerust thuis. Wie er zondag wel stevig in wil vliegen, verwachten we om 13 uur aan het Statieplein. Kostprijs? Helemaal gratis. Meer informatie vindt u op www.aalstcarnaval.be.

GENT: Cursus astronomie voor jongeren

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zaterdag in de lokalen van de UGent-Volkssterrenwacht terecht voor een cursus astronomie. In vijf lessen leer je heel wat bij over het heelal, het zonnestelsel, de Zon, de Aarde, de Maan, de sterren, ruimtevaart, weerkunde en telescopen. Er zijn bovendien bijkomende waarnemingsavonden gepland. Een hele boterham dus, goed voor vijf lesdagen op 2, 16, 23 en 30 maart en 6 april. Afspraak zaterdag om 15.30 uur in de Gezusters Lovelingstraat in Gent. Wie daarna nog niet uitgepraat is over het heelal, is ook van harte welkom op de bijeenkomsten van de Gentster, de jeugdwerking van de volkssterrenwacht Armand Pien. Inschrijven voor de cursus kost 35 euro. Meer informatie vindt u op de website van de UGent.

GENT: African ball 2019

De nachtuilen onder ons kunnen van zaterdag op zondag terecht in de Vooruit in Gent voor een spectaculair Afrikaans bal. Danseressen, live-optredens (met onder meer Burundese drummers) en gespecialiseerde dj’s toveren de feestzaal om in een klein stukje Afrika. Ook de balzaal wordt met West- en Oost-Afrikaanse tinten ingekleed. Voor liefhebbers van de Afrobeats scene en iedereen die al eens graag met de dansbeentjes zwiert. De best geklede man of vrouw zal bovendien de zaal met 200 euro extra verlaten. Inkom vanaf 23 uur, tickets kosten 18.25 euro (inclusief reserveringskosten) en kan je bestellen op www.event-tickets.be. Meer informatie vindt u op de Facebookpagina van het evenement en op de website van de Vooruit.

LIEVEGEM: Tweedehandsbeurs van KOGA ZUID

Voor- en buitenschoolse opvang KOGA ZUID organiseert zaterdag tussen 9 uur en 12 uur een tweedehandsbeurs. Vijfentwintig verschillende standjes verkopen alles wat te maken heeft met de leefwereld van kinderen tot 12 jaar. Van kinderkleding tot speelgoed, en zelfs fietsen. Er staat ook de nodige animatie voor kinderen op het programma. Wie het liever wat rustiger aandoet, kan plaatsnemen aan de ontbijtbar. Daar kan je terecht voor pannenkoeken, boterkoeken, koffie en thee aan schappelijke prijzen. De opbrengst gaat integraal naar de vzw. Inkom is volledig gratis. Afspraak om 9 uur op de Kruisstraat 59/6 in Lievegem.