Vijf palen in strijd tegen hondenpoep 26 juni 2018

02u54 0 Gent In de strijd tegen hondenpoep op de grond plaatst de stad vijf hondenpoeppalen, als test. Het is een kokervormige buis, waar wandelaars het zakje met de drol van hun hond in kunnen droppen.

In de praktijk blijkt dat heel wat mensen de hondenpoepzakjes achterlaten in één van de 180 hondentoiletten. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Vandaar de palen. "Hondenpoeppalen nemen weinig plaats in, ze zijn gebruiksvriendelijk en kunnen snel geleegd worden", zegt milieuschepen Tine Heyse (Groen). "De groendienst maakt ze elke werkdag leeg en onderhoudt ze ook."





In de Staakskenstraat in Mariakerke werd gisteren een paal ingehudligd. Ook op de Charles Andrieslaan in Ekkergem en de Gebroeders De Smetstraat in het Rabot werden de bestaande hondentoiletten uitgebroken en vervangen door een hondenpoeppaal. Op andere plekken was er nog geen hondenvoorziening, maar worden er nu hondenpoeppalen geplaatst. Dat is het geval in de Gontrodestraat/Priesterstraat in Ledeberg en de Zinniastraat in de Brugse Poort. De groendiensten zal tot oktober bijhouden hoeveel elke paal gebruikt wordt, en of dat correct gebeurt. Op basis daarvan wordt het proefproject dan geëvalueerd.





Gent is niet de eerste stad met zulke palen. Onder meer in Blankenberge en Turnhout staan al 'drollendroppers'. Wie in Gent een drol laat liggen, riskeert een GAS-boete van 60 euro.





Het is verplicht om minstens twee hondenpoepzakjes bij te hebben bij elke wandeling met de hond. (VDS)