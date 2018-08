Vijf jaar cel voor dievenbende die 122 inbraken pleegde 01 augustus 2018

Een achtkoppige Albanese dievenbende is gisteren veroordeeld tot 5 jaar cel nadat ze op 122 plaatsen in Vlaanderen, maar vooral in het Gentse en de regio van Ertvelde, 122 inbraken gepleegd hadden.





De daders waren vooral uit op juwelen, cash geld en laptops en hadden volgens het parket een buit verzameld die makkelijk enkele honderdduizenden euro's waard was. "Ze gingen goed georganiseerd en bijzonder professioneel te werk", motiveerde rechter Van Mol. "In een wisselende samenstelling hebben ze meermaals in een korte tijdspanne in dezelfde buurt woninginbraken gepleegd. Die hadden grote financiële gevolgen voor de slachtoffers, maar ook de morele impact was er. De gestolen juwelen hadden vaak een grote emotionele waarde."





De slachtoffers zullen alvast niet moeten hopen dat ze hun bezittingen ooit nog terugzien. De bende verpatste de gestolen goederen in louche cafés. Toch stelden talloze mensen zich burgerlijke partij. "Dat is veelzeggend. De bende moet dan ook een duidelijk signaal krijgen dat hun wandaden niet getolereerd worden." (JEW)