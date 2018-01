Vijf extra speelcontainers, ook in stadsrand 02u45 0 Foto James Arthur Een lege speelcontainer op de Bargiebrug. Gent Gent krijgt vijf extra 'speelcontainers', straatspeeltuinen die sinds de invoering van het circulatieplan op vrijgekomen plekken in de stad geplaatst worden. Opmerkelijk, want nu is er zelden een kind te zien op de speelcontainers.

Het knippen van bepaalde doorgangsstraten in Gent maakt dat er op die plekken ruimte is vrijgekomen. De stad wil die laten innemen door de Gentenaars. Om dat te stimuleren, staan nu al op vijf plekken 'speelcontainers': aan de Zuid, de Verloren Kost, de Bargiebrug, het Maaseikplein en aan het Oud Gerechtshof. Goedkoop zijn de dingen niet. Eén speelcontainer kost 15.609 euro. Gent voorziet ook nog eens jaarlijks 9.000 euro voor het onderhoud van 10 speelcontainers, en 5.000 euro om schade door vandalisme te herstellen. Nochtans is er tot op heden geen schade aan de toestellen aangebracht. Raadslid Astrid De Bruycker (sp.a) vindt het jammer dat alleen in het centrum speelcontainers staan, zeker omdat ze slechts één parkeerplaats innemen.





"In het voorjaar worden die 5 extra containers geplaatst, ook in de 19de-eeuwse gordel en de randwijken", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). "Het is de bedoeling om de containers jaarlijks te verplaatsen." Veel worden de containers nochtans niet gebruikt. Er is zelden een spelend kind te vinden. Aan de Bargiebrug wordt de container 'the beach' wel gebruikt als dankbare zitplaats voor de klanten van het frietkot. (VDS)