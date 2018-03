Vijf barbecueplaatsen verdwijnen 16 maart 2018

03u05 0 Gent Dit jaar verdwijnen vijf openbare barbecueplekken in Gent. Vorig jaar al werd de barbecue uit het Sint-Baafskouterpark weggehaald wegens te veel overlast.

Dat kreeg raadslid Karlijn Deene (N-VA) te horen. De veelgebruikte barbecueplaats aan de Watersportbaan, dikwijls achtergelaten als een stort, verdwijnt. Toch is dat niet de reden waarom de plek verdwijnt. "De ondergrond zit vol met glas", zegt schepen Rudy Coddens (sp.a). "Het is historische vervuiling, en de plek moet worden afgegraven. Een werk van lange adem." Datzelfde probleem deed zich al voor op de hondenlosloopweide, verderop langs de Watersportbaan. Daar werd een doek aangebracht en verse grond, zonder glasscherven. De barbecuezones in het Borluutpark in Sint-Denijs-Westrem, achter het sportcentrum aan de Keiskant in Drongen en aan 't Oud Postje in Meulestede verdwijnen omdat ze nauwelijks gebruikt werden, en onderhouden moesten worden. En ook de barbecue in het heraangelegde Victoria Regiapark in Gentbrugge komt niet terug. Er staat wel nog een exemplaar 500 meter verder, in het Arbedpark.





Er blijven nog 10 barbecuezones over: in het Bijgaardepark, Keizerpark, Arbed-Noord, Groene Valleipark, Zonder Naam-park, Nieuw Gent, Maaltepark, Noorderlaan, Visvijver Oostakker en Claeys Bouüaertpark in Mariakerke. Die laatste wordt zelfs een beetje uitgebreid. (VDS)