Vijf artsen spelen samen voor eerst in toneelstuk: “Soms kruipen we per ongeluk in onze rol aan operatietafel” Dokters Sint-Lucas houden laatste repetities voor ‘Het Diner’ van Herman Koch Erik De Troyer

24 maart 2019

14u29 0 Gent Geen van hen heeft enige theaterervaring maar binnen minder dan een week staan deze vijf artsen van AZ Sint-Lucas wel zes keer op rij voor een uitverkochte zaal Scala. “Het is een jaar geleden begonnen met een zotte ingeving maar pas vorige week zijn we beginnen beseffen dat het voor écht is”, lachen ze.

Het begon als een inval van anesthesiste Birgitte Vangehuchten. “Ik heb lang dieren gehaakt voor het goede doel. Alle dokters hebben een eigen dierenmuts om kinderen mee op hun gemak te stellen. Maar door al dat haken begonnen mijn handen pijn te doen en zocht ik een andere manier om iets te doen voor het goede doel. Plots was dat idee er om een toneelstuk te spelen. Samen met Marianne (Lippens, nucleariste) zijn we dan op zoek gegaan naar collega’s waarvan wij dachten dat ze wel eens acteertalent konden hebben”, zegt Birgitte. Zo kwamen gastro-enteroloog Harald Peeters, klinisch bioloog Jos Van Acker en psychiater Koen Willems erbij.

Met Lucas Tavernier vonden ze ook een bekende regisseur. “Eigenlijk was de rolverdeling al gebeurd toen ik er bij kwam. Normaal gezien worden rollen ook gekozen omdat ze wat bij het gezicht en de uitstraling van de acteur moeten passen. Dat was hier wonderwel het geval”, aldus de regisseur.

In het ziekenhuis is het theaterstuk hét gespreksonderwerp. “Dat is het mooie. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik de vraag krijg hoe het gaat met ons toneelstuk. Dit heeft echt een sfeer van verbinding gecreëerd tussen de collega’s”, aldus Koen.

En zijn de artsen nu al wat verstrengeld met hun personage? “Eigenlijk wel”, zegt Koen. “Als ik Harald tegenkom in de gang van het ziekenhuis, zijn we heel even Serge en Paul uit het toneelstuk.”

“Soms moet ik operaties verrichten samen met Birgitte”, zegt Harald. “Zij is dan de anesthesiste, maar in het stuk zijn we een echtpaar. Dan vallen we soms eens in onze rol van koppel als we mekaar aanspreken tijdens de operatie. Dan zie je de assistenten denken van ‘wat is dat met die twee?’”

De artsen kozen voor Het Diner, een bewerking van een boek van de Nederlandse schrijver Herman Koch. Een ernstig toneelstuk dus. Het hele verhaal speelt zich af tijdens een vijfgangenmenu. Tijdens het stuk zal er dus ook telkens een heel menu opgepeuzeld moeten worden, inclusief wijn. “Repeteren doen we voorlopig nog zonder wijn, maar voor de première zullen we het toch ook nog eens met drank moeten proberen”, aldus de regisseur.

De komende week spelen de artsen nog twee try-outs in een rust- en verzorgingstehuis. “Het probleem met artsen? We zijn allemaal strebers die het écht goed willen doen”, besluit Koen.

De opbrengst van het stuk gaat naar Revive vzw en H.E.L.P. vzw.