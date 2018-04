Vierjarige zwaargewond na botsing onder invloed 13 april 2018

Een 67-jarige vrouw uit Gentbrugge is gisteren om 16.15 uur van de baan gegaan in de Stationsstraat in Lochristi en tegen een verlichtingspaal terecht gekomen. De vrouw raakte niet gewond, maar een 4-jarig kind dat bij haar in de wagen zat, werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw bleek onder invloed van alcohol. Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. (WSG)