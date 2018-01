Vierhonderd Gentenaars omarmen De Krook 20 januari 2018

Vierhonderd bibliotheekgebruikers en sympathisanten hebben gisterochtend stadsbibliotheek De Krook omarmd. Daarmee startte de campagne #bibvooriedereen, die nog tot 23 april handtekeningen verzamelt onder het bibliotheekcharter.





De knuffelaars en ondertekenaars willen toekomstige gemeentebesturen duidelijk maken dat een goed werkende openbare bibliotheek onmisbaar is. Na afloop van de actie ontvingen de knuffelgrage vrijwilligers een zadelhoes of rugzakje.





"Voor de stad Gent blijft de bibliotheek een basisdienst voor elke burger. Daarom hebben we met bibliotheek De Krook geïnvesteerd in een vernieuwde bibliotheekwerking die klaar is voor de toekomst. Het succes van De Krook bewijst dat er ook in tijden van digitalisering nood is aan een goede bibliotheek. Ik roep dan ook iedereen op om het charter te ondertekenen", zegt cultuurschepen Annelies Storms (sp.a).





