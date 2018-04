Vierde woestijnmarathon op rij voor Jean-Pierre Ranocha 03 april 2018

02u30 0 Gent De bekende Gentse Buffalo-supporter Jean-Pierre Ranocha (58) start deze week zijn vierde Marathon des Sables. Als hij hem uitloopt, is hij de eerste Belg die vier edities op een rij de finish haalt. Hij maakt zich meteen op voor een nog extremere loopwedstrijd: 520 kilometer door de Australische outback.

De marathon des Sables raakte bij ons bekend toen Tom Waes hem liep voor het tv-programma Tomtesterom. Het gaat om een loodzware tocht door de woestijn in Marokko. In zeven dagen tijd moeten de deelnemers 250 kilometer afleggen in verschillende etappes, door het zand en bij extreem hoge temperaturen. De zwaarste etappe bestaat uit een dubbele marathon.





Buffalokleuren

"Ik loop zoals elk jaar in de kleuren van de Buffalo's", zegt Jean-Pierre, die een gewezen paracommando is. "Vorig jaar heb ik enorm afgezien. Ik ben ziek geworden tijdens de wedstrijd en heb hem uitgelopen op wilskracht. Dit jaar heb ik mijn dieet volledig omgegooid. Hopelijk gaat het iets beter."





Nog zwaarder

Jean-Pierre kijkt inmiddels uit naar een nog zwaardere uitdaging. "Voor volgend jaar heb ik mezelf ingeschreven voor The Track, een tocht van meer dan 520 kilometer door Australië. Ik probeer mijn grenzen altijd te verleggen", zegt hij.





Jean-Pierre Ranocha loopt niet alleen voor zichzelf. Hij zamelt meteen ook geld in voor Hachiko, de vereniging uit Merelbeke die geleidehonden traint.





(EDG)