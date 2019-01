Vierde keer gevat zonder geldige verzekering: 3 maanden cel en 800 euro boete voor ex-gedetineerde JDG

14 januari 2019

17u24 0 Gent 800 euro boete, een rijverbod van drie maanden en drie maanden celstraf, zo klinkt het verdict voor een 45-jarige man uit Gent die maandag voor de politierechtbank verscheen.

De man had reeds een gevangenisstraf op zijn ‘palmares’ staan, maar kwam in 2014 terug op vrij voeten. “Zijn strafblad doet misschien anders blijken, maar mijn cliënt heeft een goed hart”, stelt de advocaat van de man. “Na zijn vrijlating zat hij een tijdje in collectieve schuldbemiddeling. Ook daarna bleef het voor mijn cliënt moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, waardoor hij zijn verzekering niet meer kon betalen. Ondertussen heeft zijn wagen verkocht.”

“Als je de verzekering niet kan betalen, dan moet je ook niet rijden”, stelt het Openbaar Ministerie. Het was ondertussen de vierde keer dat de man werd tegengehouden zonder geldige autoverzekering. De rechter sprak een gevangenisstraf van 3 maanden, een rijverbod van drie maanden en een boete van 800 euro uit.