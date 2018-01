Vier zwaargewonden bij twee ongevallen 27 januari 2018

03u33 0 Gent Op de Rooigemlaan en in de Zeeschipstraat raakten gisterenvoormiddag vier mensen zwaargewond bij twee crashes. Een van de slachtoffers op de Rooigemlaan verkeert in levensgevaar. De brandweer moest geknelde slachtoffers bevrijden.

Een bejaarde man wilde gisteren rond 9.50 uur ter hoogte van de Spesbroekstraat de Zeeschipstraat oversteken in zijn grijze Volkswagen Polo. Daar reed een Opel-bestelwagen die niet meer op tijd kon remmen. Hij reed in de flank van de Polo, die verder slingerde en aan de andere kant van de weg tegen een verkeersbord belandde en op de berm tot stilstand kwam. De bejaarde man zat gekneld in zijn wagen en was zwaargewond. De bestuurder van de bestelwagen raakte ook gewond en was helemaal in shock.





Op dat moment passeerde een thuisverpleegster. "Ze heeft gedaan wat ze kon om te helpen", zegt een buurtbewoonster die meteen na het ongeval naar buiten kwam. "Ze zag dat de bejaarde man een hartslagmonitor om zijn pols had. Doordat zij snel kon helpen, is er misschien wel erger vermeden!" Het dak van de wagen moest volledig losgeknipt worden voor ze hem uit de auto konden halen.





25 meter remspoor

Op het kruispunt van de Rooigemlaan en de Nimfenstraat ging het rond 11.25 uur mis. Daar reed een BMW met hoge snelheid in op een vrachtwagen die de weg kruiste in de richting van de Nimfenstraat. De voorkant van de wagen werd zo verbogen dat de twee inzittenden gekneld zaten. De vrouwelijke passagier was bewusteloos. De twee werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen verkeert in levensgevaar.





Volgens ooggetuigen reed de BMW te snel. De bestuurder probeerde nog te remmen, maar dat mocht niet baten. Er waren remsporen te zien over een afstand van 25 meter. (WSG/DJG)