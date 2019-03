Vier twintigers riskeren werkstraf en maandenlange celstraffen nadat ze met gestolen wagens gingen ‘joyriden’ JDG

20 maart 2019

16u09 3 Gent Vier twintigers uit Gent, Lochristi, Merelbeke en Destelbergen moesten zich woensdag verantwoorden voor de correctionele rechtbank nadat ze - in wisselend formatie - met gestolen wagens gingen joyriden. Het gaat om vier autodiefstallen in 2018 in en rond het Gentse. Voor één van hen vraagt het parket een werkstraf, de drie anderen riskeren celstraffen met probatie-uitstel en een fikse boete.

De voertuigen waren in alle vier de gevallen niet op slot. De wagens liepen tijdens de plezierritjes bovendien schade op. Twee beklaagden werden gevat nadat ze op 30 juli 2018 een auto van een oprit stalen. Een getuige had de twintigers met gierende banden horen vertrekken, en contacteerde de politie. Het parket controleerde de telefoontoestellen, en kwam zo ook de andere twee beklaagden op het spoor. In totaal sloegen de jongeren - in wisselende formatie - vier keer toe: onder andere aan de Kollebloem in Destelbergen en in Melle.

Voor de eerste beklaagde, een 21-jarig man uit Gent, vraagt het parket een werkstraf. Hij zou betrokken zijn bij twee van de vier autodiefstallen. Zijn advocaat vroeg voor de eerste diefstal de vrijspraak: volgens haar werd de jongeman - na de diefstal - opgepikt in de gestolen wagen, maar had hij met de effectieve feiten niets te maken. Voor de tweede diefstal pleit de meester voor medeplichtigheid, omdat hij het gestolen voertuig zou gevolgd hebben met zijn eigen wagen, maar er niet in zat. Ze vraagt voor haar cliënt dan ook een opschorting van de straf.

De drie andere beklaagden riskeren celstraffen en boetes. De vierde en jongste beklaagde, een twintigjarige man uit Destelbergen, was als enige bij alle vier de diefstallen betrokken. Hem hangt een straf van 12 maanden en een boete van 1.200 euro boven het hoofd. Het parket stelt voor alle vier de beklaagden wél de gunst van probatie-uitstel voor. Hun advocaten pleiten alle drie voor een werkstraf. Vonnis op 24 april.