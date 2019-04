Vier twintigers krijgen tot 2 jaar celstraf voor verschillende gewapende overvallen in het Gentse JDG

01 april 2019

Vier jonge twintigers kregen maandag voor de correctionele rechtbank in Gent celstraffen tot twee jaar voor verschillende gewapende overvallen in het Gentse tussen april 2016 en november 2018. Zo sloegen ze - in wisselende samenstelling - toe in twee nachtwinkels, een Lukoil tankstation aan de Vlaamse kaai én in een Carrefour Express op de Zwijnaardsesteenweg.

“Je had meteen alles moeten opbiechten”, H.A.(22), de eerste beklaagde, kreeg bij de start van het proces in maart al meteen een preek: hij werd namelijk - net na de gewapende overvallen in april 2016 - veroordeeld tot 30 maanden met probatie-uitstel voor soortgelijke feiten, maar H.A. zweeg als een graf.

Op 22 april sloeg de bende toe in in een nachtwinkel in de Dampoortstraat. Gemaskerd en gewapend - met pistool én mes - overviel de bende de winkeluitbater. Ze leegden de kassa en sloegen op de vlucht.

Eén dag later, op 23 april, was het de beurt aan een nachtwinkel in de Gentstraat: ook hier gingen drie gemaskerde mannen aan de haal met de inhoud van de kassa. Twee van hen met een mes in de hand, één met een pistool.

Nieuwe aanwijzingen

Beide onderzoeken leken door een tekort aan aanwijzingen op niets uit te draaien. Tot plots het DNA van H.A. - juist veroordeeld voor soortgelijke feiten - opdook in de databank van de veroordeelden. Zijn sjaal werd bij de overval van 23 april namelijk aangetroffen door de politie. “Hij kon niet anders dan toegeven dat hij betrokken was”, stelde het parket. “Daarna werkte hij goed mee, en duidde hij twee andere beklaagden aan.”

Die twee aangeduide beklaagden, H.M. en G.K., stonden - behalve voor de feiten in april 2016 - ook terecht voor een gewapende overval op de Carrefour Express langs de Zwijnaardsesteenweg eind september. De kassierster werd bedreigd met een wapen, waarna één van de twee er met 1.000 euro cashgeld vandoor ging. Eén maand later, op 30 november, sloeg G.K. weer toe: deze keer in een Lukoil aan Vlaamsekaai.

Alle vier de beklaagden erkenden tijdens de behandeling de feiten, maar vroegen om mildheid. “Hier staan vier dezelfde kerel voor uw neus”, aldus één van de advocaten. “Jonge mannen die domme keuzes hebben gemaakt.”

De rechter legde H.A. maandag een effectieve celstraf van 20 maanden op. H.M. kreeg een effectieve celstraf van twee jaar. Ook D.M, de beklaagde die ‘enkel’ terecht stond voor de feiten van 2016, kreeg een celstraf van twee jaar, maar wél volledig met uitstel. G.K kreeg dan weer 30 maanden celstraf met probatie-uitstel.