Vier miljoen bezoekers in twee jaar tijd voor De Krook “Dit is méér dan een bibliotheek” Sam Ooghe

02 april 2019

08u12 0 Gent De Gentse hoofdbibliotheek De Krook heeft in maart, net na haar tweede verjaardag, de kaap van vier miljoen bezoekers overschreden. Opvallend: de bib telt bijna dubbel zoveel bezoekers als uitleningen van materiaal. “De collectie blijft het kloppend hart van de Krook”, klinkt het. “Maar Gentenaars komen ook omdat dit méér is dan een bibliotheek.”

Het is geen nieuws: in het internettijdperk hebben bibliotheken over de hele wereld het moeilijk om relevant én levend te blijven. Dat merkt ook Vlaanderen, ondanks de relatief gezonde ‘bib-cultuur’. In de hoofdbib van Antwerpen daalde het aantal uitleningen de voorbije twee jaar van meer dan één miljoen, naar 890.000. Ook in hoofdbibliotheek Biekorf in Brugge neemt het aantal uitleningen globaal gezien af, al situeert die daling zich volgens de bib vooral in de afdeling muziek en film.

“In onze ‘oude’ bib moesten we al nadenken over die uitdaging", vertelt Nathalie De Neve, coördinator-Expert Publieksprocessen van De Krook. “Wat kan een bib dan doen om relevant te blijven voor de Gentenaar? En vooral, om trouw te blijven aan onze missie: mensen helpen om de wereld beter te begrijpen. Dat doe je via kennis in boeken, maar ook door mensen op allerlei manieren krachtiger in het leven te doen staan. Door hen bijvoorbeeld met computer te leren werken, een debat te laten bijwonen, en op zoveel andere manieren de veranderende wereld te duiden.”

Vier miljoen bezoekers

Het resultaat van dat denkwerk was een ambitieuze samenwerking tussen bib, UGent en IMEC: De Krook, dat in maart 2017 de deuren opende. Een succesverhaal zonder meer. “In de oude bibliotheek zaten we aan 2.000 bezoekers per dag”, zegt De Neve. “Met De Krook hoopten we op 3.500 mensen per dag. Wel, het werden er 8.000", zegt De Neve. Ondertussen daalde het aantal bezoekers per dag licht, maar mocht De Krook wel bezoeker nummer vier miljoen verwelkomen. “Het bewijst dat er een immense nood was en is aan De Krook, aan een plek waar er meer te beleven valt.”

Méér dan boeken uitlenen dus: De Krook telt intussen bijna dubbel zoveel bezoekers als uitleningen. “Je kan hier meer doen dan enkel boeken lezen en uitlenen”, legt De Neve uit. “Je kan kranten lezen, internet gebruiken, of een koffie drinken. Maar onze diensten zijn uitgebreid. In het Digipunt word je tijdens de openingsuren meteen geholpen met al je computervragen, het CLB helpt ouders en kinderen met allerhande schoolgerelateerde vragen, De Stap is er voor opleidingsadvies voor volwassenen, de Wetswinkel verstrekt juridisch eerstelijns juridisch advies voor vijftien euro en ook het steunpunt voor inclusie heeft hier nu een kantoor.”

Tien keer meer activiteiten

Het topje van de ijsberg, want het aantal activiteiten in de Krook blijft groeien. “In de oude bib zaten we aan een honderdtal activiteiten per jaar met de Paarse Zetel als vaste waarde. In de Krook ging dat in één jaar maal tien. Denk aan nieuwe formats als Digistaties, Digicafés, Quotes, FilmFest Talkies, of jaarlijkse events als het leesfestival, de Digitale Doebeurs, enzovoort. En er zijn natuurlijk de vele lezingen en workshops van Vormingplus die ons aanbod hebben verrijkt.”

En de toekomst? Die voorspelt nóg meer moois. “We blijven ons de vraag stellen: hoe kunnen we kennis en innovatie inzetten op een manier die de wereld beter maakt?", aldus De Neve. “Het doel is om met De Krook te evolueren naar een kenniscentrum waar alle Gentenaars aan deel kunnen nemen”, zegt Thimo Thoeye, site- en programmamanager in De Krook. “Een Smart Public Lab, in samenwerking met de aanwezige onderzoeksgroepen van de UGent en IMEC.” Een voorsmaakje kunnen de Gentenaars begin volgend jaar proeven, wanneer de interactieve expositie rond de maakbare mens op het programma staat. Bezoekers worden dan actief deel van de expo én het onderzoek rond gezondheid in de toekomst.

“Al blijft de collectie wel het kloppend hart van De Krook”, volgens De Neve. “Onze uitleningen blijven ook stabiel, tegen de heersende trend in. Ons netwerk met zowel de hoofdbibliotheek als ook 14 wijkbibliotheken is hierbij ook onze kracht. We merken immers dat leners het appreciëren dat de collectie niet enkel in het centrum, maar ook in de deelgemeenten te vinden is”.