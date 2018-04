Vier maanden cel voor slagen aan politieman 10 april 2018

Een Gentenaar is gisteren veroordeeld tot vier maanden cel en 600 euro omdat hij een politieman enkele rake klappen had gegeven. Jordy C. weigerde zijn ware identiteit te onthullen tijdens een controle in 2016 en stelde zich agressief en weerspannig op tegen de politiemannen. "Hij ging als een wilde tekeer", klonk het bij de procureur. De gsm van een van de agenten raakte hierbij ook nog eens beschadigd. Hij vroeg een schadevergoeding.





(JEW)