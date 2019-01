Vier jaar cel voor spectaculaire diefstal van 44 ton zink en tin Wouter Spillebeen

21 januari 2019

17u31 0 Gent Na de spectaculaire diefstal van een trekker en twee opleggers met telkens 22 ton zink en tin, moeten Patrick V.B. en Ricardo C. vier jaar naar de cel. Daarnaast moeten ze boetes van 8.000 euro betalen. Ondanks een grote bewijslast blijven de mannen ontkennen dat ze iets met de diefstal te maken hebben.

In 2015 verdween een trekker bij een recyclagebedrijf in Bree. De daders gebruikten een valse sleutel om er met de vrachtwagen vandoor te gaan. Dan trokken de daders naar een Gents bedrijf waar ze er met een oplegger vol metalen vandoor gingen. In een ander bedrijf deden ze net hetzelfde. Ze brachten de opleggers naar Nederland, waar ze de metalen verkochten.

Politionele vaststellingen, ANPR-gegevens, telefonie-onderzoeken door de Belgische en de Nederlandse politie, verklaringen van de verantwoordelijken van de gedupeerde firma’s en de beelden van een bewakingscamera wijzen allemaal naar de verdachten, maar toch ontkenden ze alle betrokkenheid. “Mijn cliënt heeft de camerabeelden bekeken en blijft ontkennen dat hij iets met de feiten te maken heeft”, aldus de advocaat van Patrick V.B., die op een zeer specifieke manier hinkt en daardoor herkend werd op de beelden. “Hij zou ook tijdens een controle betrapt zijn met bivakmutsen in de wagen, maar dat waren motormutsen.”

De rechter geloofde de beweringen van de verdediging niet en besloot de beide beklaarden zwaar te straffen. “Het is onmogelijk dat er hier sprake is van toeval. De schuld van beide beklaagden staat vast. Omwille van de chronologie van de feiten moet er een goede voorafgaande planning geweest zijn”, las hij voor uit het vonnis. Beide beklaagden kregen een celstraf van vier jaar en een boete van 8.000 euro opgelegd. Hun slachtoffers moeten ze terugbetalen.