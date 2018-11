VIDEO. Zieke Selin (13) ziet droom in vervulling gaan: Stan Van Samang komt op bezoek Jeffrey Dujardin

09 november 2018

12u47 53 Gent Het verhaal in onze krant van de dertienjarige Selin uit Gent, die al acht jaar vecht tegen een hersentumor, heeft duidelijk veel mensen ontroerd. De jonge meid had één grote droom die ze in onze krant luidop meedeelde: Stan Van Samang ontmoeten.

De 13-jarige Selin Sancak uit Gent strijdt al acht jaar tegen een hersentumor. Na chemo, bestralingen, pillen, spuiten bleek vorige maand uit een scan dat de tumor weer was gegroeid. De dokters zien geen oplossing meer. Het is te gevaarlijk om een nieuwe behandeling of operatie te starten. Haar lever pruttelt tegen en aan alles merken de dokters dat haar lichaam ‘op’ is. Selin geeft echter niet op, ze heeft nog verschillende dromen. Eén ervan was Stan Van Samang ontmoeten.



Het liedje ‘Een Ster’ van Stan Van Samang doet Selin aan haar overleden broertje denken. Ze oefent dat elke dag op haar gitaar en ze is er vast van overtuigd dat ze het binnenkort helemaal zelf zal kunnen spelen. “Om haar te verrassen gaan we proberen te regelen dat ze het eens samen met Stan Van Samang kan tokkelen. Stan is haar grote idool en zijn liedjes zingt ze altijd heel luid mee”, zei haar moeder toen in onze krant. Stan las het artikel en besloot om Selin vrijdagvoormiddag te verrassen met zijn gitaar. Een moment voor Selin en haar familie om te koesteren.

Ze kreeg eerst wat gitaarles van haar grote idool, daarna mocht ze samen hem haar favoriete liedje spelen. En hij gaf nog een privéconcertje voor haar. “In een woord: geweldig”, zegt de mama van Selin. “De tranen stonden in mijn ogen. Woorden ontbreken mij. Stan is een man met het hart op de juiste plaats. Dit ontnemen ze ons niet meer. Ik wil dan ook Stan en zijn management bedanken voor hun tijd en inzet om ons Selin een lach op haar gezichtje te toveren.”

Om het plaatje af te maken zijn Selin en haar familie uitgenodigd op één van zijn concerten. “Hij somde op waar hij binnenkort speelt en zei dat we altijd welkom zijn.” Het was een lange dag voor Selin. “Ze was enorm onder de indruk en keek vol verwondering toen Stan binnenkwam. Het bleef even stil, maar eens Stan ‘Een Ster’ inzette, kwam ze los en zong ze uit volle borst mee. Ze heeft er duidelijk van genoten, al was deze dag wel een serieuze inspanning voor haar. Eens Stan weg was, sloeg de vermoeidheid wel toe. Maar het was zo mooi, ik ben er uren later nog van aan het genieten.”

Wie Selin wil volgen, kan dat via deze Facebookgroep, een vriendin van de familie is ook een crowdfundingpagina gestart, zodat Selin haar wensen nog kan laten uitkomen. “Om haar zoveel mogelijk geluk te kunnen geven”, klinkt het.



Het verhaal van Selin en haar ouders kan je opnieuw lezen in onze pluszone.