VIDEO. Zelfs baby’s nemen deel aan klimaatactie Jenaplanschool ‘De Kleurdoos’: “Red het klimaat en groen een dood” Yannick De Spiegeleir

31 januari 2019

15u26 0 Gent “Kom elke donderdag in het groen gekleed naar school om zoveel mogelijk mensen wakker te schudden voor de strijd voor een beter klimaat.” De oproep van leerling Luka Orbie (10) werd vandaag enthousiast onthaald op Jenaplanschool ‘De Kleurdoos’. Zelfs de baby’s van kinderopvang De Kereltjes waren in het groen uitgedost.

“Red het klimaat en doe een goede daad”. Deze luide en duidelijke boodschap riepen de leerlingen van De Kleurdoos in Ledeberg op de speelplaats van hun school.

In navolging van de klimaatspijbelaars van het secundair onderwijs bedacht de 10-jarige Luka Orbie en de andere leden van de Milieuzorg op School (MOS)-groep een eigen originele actie: in een groene outfit naar school komen om iedereen te overtuigen van het belang van de strijd voor de toekomst. “We lijsten ook zelf zaken op die we zelf beter kunnen doen. Bijvoorbeeld door afval altijd in de vuilbak te gooien en het afval dat anderen achter te laten op te ruimen”, zegt Luka.

Vorige week vond er nog een protestactie plaats onder de stadshal met leerlingen uit het basisonderwijs. “Daar hebben we met onze school niet aan deelgenomen. De leerlingen kozen zelf voor een actie die ze wekelijks konden herhalen binnen de muren van de school. Elke ochtend staan er ook enkele leerlingen aan de ingang van de school om ouders te overtuigen zich in te zetten voor ene gezond klimaat

Ook de Gentse scholieren en studenten lieten zich vandaag niet onbetuigd. In station Gent-Sint-Pieters was het deze ochtend weer over de koppen lopen op het perron. Gewapend met originele slogans trokken de jongeren richting Brussel-Noord voor de vierde klimaatmars.