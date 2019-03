VIDEO. Woonboot zwaar beschadigd na brand op Schipperskaai OSG

20 maart 2019

19u04 0 Gent Er heeft deze avond een brand gewoed op een woonboot op de Schipperskaai in Gent. Daarbij vielen geen gewonden

Brandweer en politie zijn ter plaatse. De melding kwam binnen rond 18 uur. “Er zijn geen gewonden gevallen”, klinkt het bij de brandweer. “De woonboot is wel zwaar beschadigd.” Ondertussen is de brand onder controle. “De oorzaak van de brand zou accidenteel zijn, en zou te vinden zijn in een elektriciteitskast", klinkt het nog.

De boot was in renovatie - er woonde momenteel dus niemand. Enkel het slaapgedeelte bleef gevrijwaard van de brand. De politie zal nog een tijdje moeten nablussen.

Opvallend genoeg brak maandag, aan de overkant van het water, ook een brand uit in een woonboot. Toen werd de eigenaar afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zonder erg.