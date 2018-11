VIDEO: Wagen brandt volledig uit in Gentse Druifstraat Jeffrey Dujardin

28 november 2018

12u41 5 Gent In de Gentse Druifstraat is deze voormiddag om 11.30 uur een wagen volledig uitgebrand. Er waren metershoge vlammen te zien en veel rookontwikkeling. De brandweer was er gelukkig vlug bij en had de brand snel onder controle.

“Ik was onderweg naar huis toen ik ineens op de hoek een groep mensen zag staan”, zegt Jonathan Moreel die in de buurt woont. In de Druifstraat in Gent vatte om 11.30 uur deze voormiddag een Mini vuur. Er waren metershoge vlammen te zien en er was veel rookontwikkeling. “De brandweer kwam een minuut later toe, er waren ook enkele knallen te horen”, zegt Jonathan. Twee minuten later was de brand onder controle. Hoe de brand ontstaan is, is momenteel nog niet duidelijk.