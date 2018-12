VIDEO: Vos zit man op te wachten voor zijn eigen garage Erik De Troyer

05 december 2018

09u40 9 Gent Dat vossen steeds dichter naar de steden trekken is algemeen geweten maar parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a) schrok zich toch een hoedje toen hij naar zijn garage reed en plots een vos voor zich zag zitten. “Op die plek zou ik nooit een vos verwachten”, zegt hij. “Mijn garage ligt midden in een woonblok in hartje Sint-Amandsberg, ingesloten door drie woonstraten.”

Vandenbroucke kon nog een foto en een filmpje maken vooraleer de vos verdween tussen wat struiken. “Iedereen in de buurt is verrast. Er waren bij mijn weten geen meldingen van doodgebeten kippen in de buurt en niemand had het dier hier tevoren gezien. Het is een prachtig beest. Hij is welkom in de buurt”, zegt hij.

Stadsvossen zijn een bekend fenomeen aan het worden. Eerder deze week werd nog een vos doodgereden op de fly-over ter hoogte van Ledeberg.