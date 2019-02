VIDEO. Volksmenner Hanne (18) neemt 3.000 klimaatbetogers op sleeptouw door Gent: “Nog tijd genoeg om Greta Thunberg te ontmoeten” JDG en Yannick De Spiegeleir

21 februari 2019

11u12 2 Gent De 18-jarige Hanne De Guytenaer leidde deze ochtend 3.000 leerlingen en studenten door het centrum van Gent om te betogen voor het klimaat. De zesdejaarsleerling van de Steinerschool werd door de jongeren toegejuicht als een rockster. “Tegenstanders mogen zeggen wat ze willen. Daar lig ik niet wakker van.”

De Gentse klimaatmars had deze ochtend bij wijlen meer weg van een festival dan een betoging. Als een geboren volksmenner schreeuwde Hanne de bosbrossers toe vanop de Sint-Michielsbrug. Aan de Recolletenlei hielden de jeugdige milieuactivisten een kortstondige sit-inactie en onder de stadshal ging het er ruig aan toe met een moshpit voor het klimaat. Van de start aan het Sint-Pietersplein tot op het podium onder de stadshal schreeuwde Hanne de longen uit haar lijf om de andere jongeren enthousiast te krijgen. Het meisje werd in het verleden al omschreven als de ‘Gentse Anuna’, maar zelf is ze niet zo’n fan van die vergelijking. “Ik ben gewoon Hanne.” Wie haar donderdagochtend aan het werk zag, weet wat ze bedoelt. Plankenkoorts staat duidelijk niet in het woordenboek van de 18-jarige scholiere.

Eén ding is zeker: vandaag zullen er heel wat lege klassen geweest zijn in Gent. Met drieduizend waren ze, de klimaatbetogers. Van spijbelaars tot voltallige klassen uit het basisonderwijs. Vorige week dreigde de Gentse klimaatmars die Hanne en haar vriendin Tine Devos op poten hadden gezet nochtans uit te draaien op een sisser. Door de komst van de Zweedse Greta Thurnberg (16), de inspiratiebron voor alle klimaatbetogers in Europa, riep Anuna De Wever alle jongeren op om in Brussel te komen betogen.

Hanne en Tine, die al uren tijd hadden gestoken in het warm maken van scholieren voor hun mars en vergaderen met politie en stad, gaven de moed niet op. “We hebben even getwijfeld om zelf naar Brussel te gaan, maar er is nog tijd genoeg om Greta Thunberg te ontmoeten. Bovendien vinden we het belangrijk om lokaal te betogen. We spreken tegen onze eigen winkel als we elke week naar Brussel afzakken”, zegt Tine.

De vriendinnen voegen de daad bij het woord, want volgende week woensdag staat er alweer een nieuwe klimaatmars gepland in Gent. “We blijven op straat komen, tot er effectief maatregelen worden genomen voor het klimaat. Welke maatregelen er juist moeten komen, dat is een vraag waar enkel klimaatexperts een antwoord op kunnen bieden”, klinkt het. Hanne kreeg in aanloop naar de betoging wel een pak negatieve reacties, maar daar ligt ze naar eigen zeggen niet wakker van. “Tegenstanders mogen zeggen wat ze willen. Dat trek ik me niet aan.”

Opmerkelijk: in tegenstelling tot bij de vorige klimaatactie onder de stadshal nam geen enkele politicus het woord. “Dat willen we graag zo houden. De klimaatmarsen hebben geen kleur. We willen politiek neutraal blijven”, zegt Hanne. Al kwamen Groen-schepenen Tine Heyse en Elke Decruynaere en –gemeenteraadslid Hafsa El-Bazioui wel even poolshoogte nemen. “We zijn hier zeker niet om ons politiek te profileren en blijven bewust op de achtergrond, maar hebben uiteraard wel sympathie voor dit initiatief. Ik ben zelf al sinds 1982 bezig met het klimaat”, verduidelijkt Heyse.

Meer over Hanne De Guytenaer