VIDEO. Vier woningen onbewoonbaar na uittesten oude kerstverlichting Vlam slaat over op matras Jeffrey Dujardin en Jeroen Desmecht

25 november 2018

16u05 14 Gent Op de Brusselsesteenweg in Gentbrugge heeft zondagmiddag een zware brand een woning vernield en drie andere onbewoonbaar gemaakt. De bewoonster van het uitgebrande huis werd naar het ziekenhuis gebracht. Veertien bewoners van de aanpalende huizen werden geëvacueerd. De brand zou ontstaan zijn toen de bewoonster oude kerstverlichting wou uittesten.

De brand brak rond 11.30 uur uit in een huis tegenover de Colruyt op de Brusselsesteenweg.

“Ik merkte de brand rond half twaalf op en heb meteen de brandweer gebeld”, zegt Michael Jourquin (35), verantwoordelijke van een fitnesscenter op de Brusselsesteenweg. “Nog geen drie minuten later was de hele straat gevuld met rook. Er was best wel wat paniek: ik zag mensen weglopen van de brandende huizen.”

De bewoonster van werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. In totaal werden veertien bewoners geëvacueerd. Het pand werd volledig vernield en ook drie aanpalende woningen werden beschadigd. Die drie woningen zijn momenteel onbewoonbaar. De bewoners kunnen terecht bij familie of in één geval in een noodwoning.

Er is ondertussen een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen. Volgens een omwonende zou de brand ontstaan zijn doordat de bewoonster oude kerstlichtjes wou uittesten. Die verlichting vatte vuur, waarna de vlam is overgeslagen op een matras.

De brand vormde een serieuze uitdaging voor de brandweermannen. Zo was onder andere de trap vernield door het vuur. Bovendien lag op de zolder van het rijhuis veel brandbaar materiaal. De brandweer is langs de voor- en achterkant van het gebouw beginnen blussen. Er was veel rookontwikkeling en de hulpdiensten vroegen omwonenden ramen en deuren dicht te houden.

Er is veel rookontwikkeling door een brand in de Brusselsesteenweg in Gentbrugge, tegenover supermarkt Colruyt. We vragen mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. Het verkeer is in twee richtingen onderbroken, ook het tramverkeer. Brandweerzone Centrum(@ bzcentrum) link



De bewoners van één van drie de aanpalende huizen zijn familie van een brandweerman van Zone Centrum. De man in kwestie was vandaag niet van dienst.

Door de brand was de Brusselsesteenweg deels afgesloten voor het verkeer. Ook het openbaar vervoer mocht niet passeren. Tegen 14.30 uur werd de perimeter opgeheven, en kon iedereen weer door.