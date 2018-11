VIDEO. Vier woningen onbewoonbaar na uitslaande brand in Gentbrugge Jeffrey Dujardin en Jeroen Desmecht

25 november 2018

16u05 0 Gent Op de Brusselsesteenweg in Gentbrugge heeft deze middag een zware brand een woning vernield en drie andere woningen onbewoonbaar gemaakt. De bewoonster van het uitgebrande huis werd naar het ziekenhuis gebracht. Veertien bewoners van de aanpalende huizen werden geëvacueerd.

De brand brak rond 12.30 uur uit in een huis tegenover de Colruyt aan de Brusselsesteenweg. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar er werd een branddeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken. De bewoonster van het huis werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Het pand werd volledig vernield en ook drie aanpalende woningen werden beschadigd. Er werden veertien bewoners geëvacueerd. De drie woningen zijn momenteel onbewoonbaar. De bewoners kunnen terecht bij familie of in één geval in een noodwoning.

De Brusselsesteenweg is nog altijd in de richting van Ledeberg en Gent centrum afgesloten voor de bluswerken. Er was veel rookontwikkeling en de hulpdiensten vroegen omwonenden ramen en deuren dicht te houden.

Er is veel rookontwikkeling door een brand in de Brusselsesteenweg in Gentbrugge, tegenover supermarkt Colruyt. We vragen mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. Het verkeer is in twee richtingen onderbroken, ook het tramverkeer. Brandweerzone Centrum(@ bzcentrum) link