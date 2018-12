VIDEO: Vier appartementen branden uit op Rooigemlaan, vier lichtgewonden Jeroen Desmecht en Wouter Spillebeen

23 december 2018

21u30 0 Gent Een pand met een viertal appartementen is zondagavond uitgebrand op de Rooigemlaan. Vier mensen, waaronder twee kinderen, zijn naar het ziekenhuis overgebracht met rookintoxicatie.

De brand ontstond rond 20.30 uur in een appartement op de eerste verdieping aan de Rooigemlaan, recht tegenover de Peerstraat. De bewoner van het appartement waar de brand ontstond, werd naar het ziekenhuis overgebracht voor rookintoxicatie. Ook een mama en haar twee kinderen werden in het ziekenhuis opgevangen: zij wonen niet in het gebouw, maar werden bevangen door de rook. De familie heeft ondertussen het ziekenhuis mogen verlaten.

Alle bewoners hadden hun woning al verlaten toen de brandweer aankwam. Ook de bewoners van de nabijgelegen panden verlieten hun woning. De brandweer onderzoekt nu hoeveel woningen onbewoonbaar zijn door de schade. De aanpalende woningen zijn alvast niet geraakt. Deze nacht blijven er nog twee brandweermannen ter plaatse om de boel te bewaken. Hierdoor blijft één van beide rijrichtingen even afgesloten ter hoogte van het getroffen pand.